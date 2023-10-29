الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أول إجازة مطولة تبدأ بعد نهاية الفصل الدراسي الأول بهذا الموعد

طلاب المدراس
أول إجازة مطولة
أ أ

يعيش الطلاب والمعلمون هذه الأيام مراحل متغيرة من أيام العام الدراسية، حيث تتحكم الظروف المناخية فيما إذا كانت الدراسة حضوريًا أم عن بعد على منصة مدرستي.اضافة اعلان


18 يومًا على أول إجازة مطولة

ولم يتبق إلا 18 يومًا فقط على بداية أول إجازة مطولة قادمة للطلاب والمعلمين، بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول مباشرة، ليحصل الجميع على إجازة تعيد شحن طاقتهم ومعنوياتهم لاستكمال العام.
وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من 16 نوفمبر إلى 20 من الشهر نفسه، الموافق لـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

جدول الإجازات المطولة

وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:
-إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.
-إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.
-إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.
-الإجازة المطولة الثانية - 17 ديسمبر 2203.
-إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.
-إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.
-إجازة مطولة- 2 مايو 2023.

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:28 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

"الخثلان" يوضح حكم الجمع بين الصلوات بسبب المطر (فيديو)

رواتب الاطباء
8:05 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

500 ألف ريال متوسط رواتب الأطباء في المملكة سنويًا

محاكم دبي
7:15 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

إلزام ورثة مُدان بالاحتيال بردّ 1.3 مليون درهم لضحية والدهم في دبي!

التوأمان
7:20 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تخرجا معاً في بريدة.. توأمان يحفظان القرآن الكريم كاملاً (فيديو)

اقرأ أيضا

جمل يقتل عسكريًا أمريكيا بدولة خليجية

أداء صلاة الخسوف اليوم بالحرم المكي.. فهل تجوز صلاتها بالبيت؟

"الخثلان" يكشف عن سُنن نبوية تُتبع عند نزول المطر

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

زلزال 21
3:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

بندر بليلة
2:12 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

بندر بليلة
1:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
9:47 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب عدم إقامة صلاة الخسوف بالحرمين وسيول على 8 مناطق

مدرستي
9:02 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. كيفية التواصل مع المعلمين عبر منصة مدرستي

الرادارات
2:04 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. صور الرادارات تحذر من سيول خلال ساعات على 8 مناطق

تعليق الدراسة
8:01 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. بالتفاصيل.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق

أمطار المملكة 4
7:31 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

منها الرياض ومكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على معظم المناطق

حب التعلم لدى الطفل
6:30 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

10 طرق لغرس حب التعلم لدى أطفالك منذ الصغر