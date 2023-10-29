عاجل.. أول إجازة مطولة تبدأ بعد نهاية الفصل الدراسي الأول بهذا الموعد

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يعيش الطلاب والمعلمون هذه الأيام مراحل متغيرة من أيام العام الدراسية، حيث تتحكم الظروف المناخية فيما إذا كانت الدراسة حضوريًا أم عن بعد على منصة مدرستي.
ولم يتبق إلا 18 يومًا فقط على بداية أول إجازة مطولة قادمة للطلاب والمعلمين، بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول مباشرة، ليحصل الجميع على إجازة تعيد شحن طاقتهم ومعنوياتهم لاستكمال العام.
18 يومًا على أول إجازة مطولة
وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من 16 نوفمبر إلى 20 من الشهر نفسه، الموافق لـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ.
التقويم الدراسي
للعام 1445ھويشتمل التقويم
الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا
دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا
عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.
جدول الإجازات
المطولةوفيما يلي جدول
الإجازات المطولة:
-إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.
-إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.
-إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.
-الإجازة المطولة الثانية - 17 ديسمبر 2203.
-إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.
-إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.
-إجازة مطولة- 2 مايو 2023.