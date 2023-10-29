عاجل.. أول إجازة مطولة تبدأ بعد نهاية الفصل الدراسي الأول بهذا الموعد

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يعيش الطلاب والمعلمون هذه الأيام مراحل متغيرة من أيام العام الدراسية، حيث تتحكم الظروف المناخية فيما إذا كانت الدراسة حضوريًا أم عن بعد على منصة مدرستي. اضافة اعلان





18 يومًا على أول إجازة مطولة



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



جدول الإجازات المطولة



ولم يتبق إلا 18 يومًا فقط على بداية أول إجازة مطولة قادمة للطلاب والمعلمين، بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول مباشرة، ليحصل الجميع على إجازة تعيد شحن طاقتهم ومعنوياتهم لاستكمال العام.وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من 16 نوفمبر إلى 20 من الشهر نفسه، الموافق لـ 26 جمادى الأولى 1445 هـ.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.وفيما يلي جدول الإجازات المطولة:-إجازة اليوم الوطني - الأحد 24 سبتمبر 2023.-إجازة مطولة - 2 نوفمبر 2023.-إجازة الفصل الدراسي الأول - 16 نوفمبر 2023.-الإجازة المطولة الثانية - 17 ديسمبر 2203.-إجازة الفصل الدراسي الثاني- 4 يناير 2024.-إجازة عيد الفطر المبارك- 18 رمضان 1445.-إجازة مطولة- 2 مايو 2023.