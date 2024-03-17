ظاهرة في المساجد.. ما حكم إقامة صلاة الجماعة أثناء التراويح؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ قسم الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال أصبح ظاهرة في المساجد وهو حكم إقامة صلاة الجماعة لمن فاتته الفريضة، أثناء صلاة التراويح.



حكم إقامة جماعة لصلاة العشاء أثناء صلاة التراويح:

إطالة وتقصير مدة صلاة التراويح:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه :"ما حكم إقامة جماعة لصلاة العشاء أثناء صلاة التراويح".وأوضح الشيخ الخثلان في رده على السؤال أن الأفضل لمن دخل المسجد وقد فاتته الفريضة ورأى الإمام في صلاة التراويح أن يدخل مع الإمام.وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا أيضا خلال استضافته على قناة المجد مفاده: "السنة في صلاة التراويح إطالة مدتها أو تقصيرها؟".وأوضح الشيخ الخثلان في جوابه أنه يجب على الإمام أن يحرص على تطبيق السنة في القراءة وفي الصلاة، وأن يصلي صلاة معتدلة.وبيّن أيضا أنه ينبغي عليه ألا يطيل الصلاة إطالة منفّرة تشقّ على المأمومين، إضافة أيضا إلى أنه لا يخلّ بها، بحيث لا يمكن للمصلين أن يؤدوا العبادة في خشوع.