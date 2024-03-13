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طفلة عمرها 12 عامًا تتخلص من حياتها لسبب لا يُصدّق (فيديو)

التنمر
التنمر مشكلة يعاني منها بعض الأطفال
أ أ
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روى المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، قصة تخلص طفلة من الحياة، جراء التنمر من صديقات المدرسة لعدم امتلاكها "جوال".اضافة اعلان
وقال في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "طفلة كانت عمرها لا يتجاوز 12 عامًا، وكانت تطلب أن يكون معها جوال مثل صديقاتها، لكنهم كانوا يتنمرون منها ويقولون عنها إنها صغيرة".
وأشار المحقق في النيابة العامة إلى أنها من أجل الحصول على جوال أنهت حياتها. 

التنمر أو الابتزاز

أوضح أن الطفل يتعرض للتنمر أو الابتزاز وإذا لم يستطع إيصال هذه المشكلة لوالده أو والدته قد ينهي حياته.
وأوصى بتقوية شخصية الطفل الداخلية، حتى يكون لديه ردة فعل، ويتجاوب مع الأشخاص الذين يثق فيهم.
وبين أن الطفل قد يقع ضحية للخلافات والمشاكل بين الزوجين، لافتًا إلى تنفيذ الحكم في أحد الأشخاص مؤخرًا بقتل طفليه في مغسلة الملابس.

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