طفلة عمرها 12 عامًا تتخلص من حياتها لسبب لا يُصدّق (فيديو)

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روى المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، قصة تخلص طفلة من الحياة، جراء التنمر من صديقات المدرسة لعدم امتلاكها "جوال".

وقال في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "طفلة كانت عمرها لا يتجاوز 12 عامًا، وكانت تطلب أن يكون معها جوال مثل صديقاتها، لكنهم كانوا يتنمرون منها ويقولون عنها إنها صغيرة".

وأشار المحقق في النيابة العامة إلى أنها من أجل الحصول على جوال أنهت حياتها.





التنمر أو الابتزاز







المحقق في النيابة العامة وليد الحسن يروي قصة طفلة تبلغ الـ 12 عام، بسبب التنمر من صديقات المدرسة لعدم امتلاكها "جوال" أدى لانتحارها!



⁧#محقق_النيابة_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/YdcBpq428e التنمر يؤدي إلى الانتحار!المحقق في النيابة العامة وليد الحسن يروي قصة طفلة تبلغ الـ 12 عام، بسبب التنمر من صديقات المدرسة لعدم امتلاكها "جوال" أدى لانتحارها! March 12, 2024

أوضح أن الطفل يتعرض للتنمر أو الابتزاز وإذا لم يستطع إيصال هذه المشكلة لوالده أو والدته قد ينهي حياته.وأوصى بتقوية شخصية الطفل الداخلية، حتى يكون لديه ردة فعل، ويتجاوب مع الأشخاص الذين يثق فيهم.وبين أن الطفل قد يقع ضحية للخلافات والمشاكل بين الزوجين، لافتًا إلى تنفيذ الحكم في أحد الأشخاص مؤخرًا بقتل طفليه في مغسلة الملابس.