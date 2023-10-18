طفلة تبدأ بالنطق في عمر 45 يومًا.. هل تصبح أصغر من يتكلم بالعالم؟

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زعمت امرأة أمريكية أن ابنتها تعد أصغر طفلة ناطقة في العالم، بعد أن استقبلتها بعبارة "مرحبًا" بشكل مفاجئ بعد 45 يومًا فقط من ولادتها. اضافة اعلان

قالت سومر جلال (30 عامًا)، من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، إن الأمر "لا يصدق" وإنها مندهشة للغاية لدرجة أنها بدأت على الفور في تسجيل اللحظة، لأنها لم تكن متأكدة من أن أحدًا سيصدقها.





تفاصيل ما حدث



إنجاز مذهل



أسباب مجهولة



وبحسب قولها، فإن الحادثة وقعت في 5 أكتوبر، عندما كانت الجدة بيفرلي جلال، البالغة من العمر 70 عامًا، تزورها ومولودتها بيرلينتي عندما نطقت الطفلة بأول كلمة لها.قالت: "في البداية لم يصدقني أحد. حتى أنني تساءلت إذا كنت مجرد أم مجنونة. لقد صدمت جدا. كنت ألعب معها وكنا نشاهدها فقط. لقد بدأت للتو بقول "مرحبًا" لها. لا أعرف حقًا ما كنت أتوقعه".وتابعت: "قلت لأمي: ألن يكون من المضحك أن ترد عليّ مرحبًا؟" لقد كانت اللحظة الأكثر دفئًا للقلب. قد تكون أصغر طفلة ناطقة في العالم".وواصلت بيرلينتي التحدث مرة أخرى بعد ثلاثة أيام أمام والدها عمر عيد، (31 عامًا)، والآن تستخدم الطقلة الصغيرة عبارة "مرحبًا" بانتظام لجذب انتباه والديها، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وعادةً ما ينطق الأطفال كلماتهم الأولى في عمر 10 إلى 14 شهرًا، لذا فإن قدرة بيرلينتي على التحدث بهذه السرعة تعد إنجازًا مذهلاً.وولدت الطفلة في 21 أغسطس، وتستمتع الآن بإجراء محادثة قصيرة أثناء تغيير حفاضها وفقًا لوالدتها.قالت الأم: "من الجميل أنها فتاة نموذجية - تثرثر في الحمام. إنها تصبح متحمسة حقًا الآن عندما يحين وقت التغيير".وأشارت إلى إلى أنها بدأت في تعليمها كيفية العزف على البيانو. قالت: "رفعت إصبعي وقلت "واحد" وهي رفعت إصبعها أيضًا. أعتقد أنها تقلدني فقط - لكنها لا تزال لطيفة جدًا!ولم تعرف الأم أسباب نطق ابنتها في مثل هذه السن المبكرة، لكنها قالت إنها منفتحة على كل الاحتمالات.وأضافت: "ربما يكون جميع الأطفال قادرين على ذلك، لكننا لا نبحث عن ذلك لأننا نتوقع منهم أن يأكلوا ويناموا فحسب. أو ربما تكون عبقرية، وأنا منفتحة على كل الاحتمالات".وتابعت: "من المثير للاهتمام أنه في الفحص الأول الذي أجريته، علق الطبيب بأن نمو دماغها كان متقدمًا حقًا. اعتقدت أنهم كانوا مشجعين ولكن ربما كانت معجزة بعض الشيء".وفي عام 2020، تصدر طفل صغير عناوين الأخبار أيضًا بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقول "مرحبًا" وهو يبلغ من العمر ثمانية أسابيع فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.وتمكن تشارلي جون تايلور مولينجتون من ويلاستون بإنجلترا من إلقاء التحية على والده الذي كان يلعب مع الطفل الصغير ويردد الكلمة مرارًا وتكرارًا.ومع ذلك، لم تتمكن والدة تشارلي لاحقًا من إقناعه بتكرار الكلمة في إحدى المقابلات.