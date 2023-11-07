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طريقك للنجاح.. تعرف على أهم 6 قواعد لإدارة حياتك بشكل أفضل

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أرشيفية
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تمر الحياة بحلوها ومرها، والشخص الناجح هو من يعرف جيدًا كيف يستغل كل ساعة من عمره في تحقيق أهدافه من خلال خطة دقيقة منظمة مدروسة، يراعي فيها مواجهة الصعاب والتحديات قبل أي شيء.اضافة اعلان
ورغم أن ثمن دروس الحياة مؤلمًا، إلا أن الإنسان يتعلم كل يوم درسًا جديدًا، يكون بمثابة مخزون استراتيجي للتجارب والخبرات التي تساعده على الوصول لما يريد واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
رحلة الإنسان بالحياة هي نتيجة تلك التجارب التي نيمر بها، سواء كانت سهلة أو صعبة، حلوة أو مرة، فهي تزيد من تأهيل الكفاءات بداخله، لذا يجب عليه اجتياز الاختبارات والامتحانات، وحسب خبراء التنمية البشرية وعلى رأسهم بندر المسند، فقد وجه على حسابه في منصة "إكس"، إلى أهم 6 قواعد لإدارة الحياة بشكل أفضل، وذلك من خلال:

1 – قاعدة "10/90"

وقد اكتشفها ستيفن كوفي وتعني بأن 10% من أحداث الحياة خارجة عن إرادتك، و90% منها يتشكل من خلال ردة فعلك.

2 – قاعدة "خمسة لخمسة"

وهي تعني أنه لا تقلق أكثر من 5 دقائق لشيء لن يكون مهمًا بعد خمس سنوات.

3 – قاعدة" 10،000 ساعة

وهي قاعدة مالكوم جلادويل، وهي لكي تصبح خبيرًا في مجال ما فأنت تحتاج 10 آلاف ساعة من الممارسة، أي ساعتين يومًا في عشر سنوات.

4 – مبدأ باريتو: "80/20"

ويعني أن 80 % من النتائج هي بسبب 20 % من الأفعال.

5 – نظرية باركنسون

وتعني أن العمل يتوسع حتى يملأ المتاح من الوقت، للانتهاء منه، لذلك لا تضع مدة طويلة لإنجاز عمل ما.

6 – تقنية البومودورو:

وهي تقسيم الوقت إلى 25 دقيقة لإنجاز العمل ثم راحة 5 دقائق، وتتكرر لمدة 4 دورات، وفي المرة الأخيرة تطول المدة لـ 20 دقيقة.

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