الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة سهلة لتوفير المال عند حجز رحلات الطيران

رحلات الطيران
رحلات الطيران ذات الاتجاه الواحد توفر المال
أ أ
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كشفت خبيرة نقاط بطاقات الائتمان، جيس بوهوركويز ، عن طريقة لتوفير المال عند حجز رحلات الطيران.
وقالت بوهوركويز في مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك": "إذا كنت ترغب في العثور على المزيد من الرحلات الجوية ذات الأسعار المعقولة، وخاصة فيما يتعلق باستبدال النقاط، فابحث عن كل مرحلة من الرحلة باعتبارها رحلة في اتجاه واحد".اضافة اعلان

رحلات الاتجاه الواحد

ويتيح اختيار رحلة ذات اتجاه واحد مزيدًا من المرونة للسفر على شركة طيران مختلفة في كل اتجاه ونطاق أوسع من أوقات الرحلات للاختيار.
وتنصح بوهوركويز بعدم حجز رحلات طيران ذهابًا وإيابًا ما لم تكن صفقة جيدة، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

الأيام الأفضل للحجز


وقد يفكر المسافرون الذين يتطلعون إلى توفير بعض المال في حجز أيام طيران أقل رغبة.
وينصح سكوت كيز، مؤسس شركة (جوينج) وهي شركة تجميع رحلات تعتمد على المشتركين، السفر بالطائرة أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو السبت.
ويعترف بأن تلك الأيام ليست دائمًا أرخص أيام الطيران، ولكنها "في أغلب الأحيان" تكون كذلك.

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