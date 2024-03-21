طريقة التحضير.. "مشبوس السمك" يُزين موائد المملكة في رمضان

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تشتهر الموائد الرمضانية بالمملكة والخليج، في أيام شهر رمضان المبارك، بأشهى الأكلات وأطعم وألذ المأكولات، ومنها "مشبوس السمك".





"مشبوس السمك" يُزين موائد المملكة في رمضان



ومشبوس السمك، أكلة رمضانية مفضلة في المملكة ودول الخليج، خاصة سكان المنطقة الشرقية، حيث لا يحبكها ويطهيها إلا هم.ومشبوس السمك، من الوصفات الشهيرة في مطبخ المملكة والتي تتكون بشكل رئيس من الأرز المطهو مع اللحم أو الدجاج أو السمك، ويعرف المجبوس السعودي بالسمك بكبسة السمك أيضًا.





المكونات



القيمة الغذائية في المشبوس



طريقة تحضير مشبوس السمك



1 كيلو سمك شرائح نوع حسب الرغبة1 كيلو رز بسمتي5 كوب ماء2 ملعقة كبيرة ملح1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس1 ملعقة كبيرة بهار سمك1 ملعقة صغيرة كمونحبة بصل كبيرة مفرومة.- حجم الحصة"480 جرام"- السعرات الحرارية "690"- السعرات الحرارية من الدهون "72".1 - بعد تنظيف السمك بشكل جيد ضعي قطع السمك في وعاء كبير، ثم رشي عليها ملعقة كبيرة من الملح وبهار السمك وملعقة صغيرة كمون وملعقة ثوم مهروس، وقلبي المكونات مع بعضها بشكل جيد واتركيها في الثلاجة مدة ساعة.2 - وضع 3 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي على نار متوسطة، وانتظري حتى يسخن الزيت بشكل جيد، ثم ضعي شرائح السمك في الزيت وقلبي شرائح السمك بعد أن تتحمر من الأسفل، ثم ارفعيها من الزيت بعد أن تنضج وضعيها جانبًا.3 - بعد رفع سمك المشبوس من وعاء الزيت السابق أضيفي البصل فوق الزيت وقلبيه حتى يذبل البصل ثم أضيفي ورق الغار واللومي والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود والكركم وقلبي المكونات مع بعضها واتركيها مدة 5 دقائق.4 - بعد طهي الخضار أضيفي الماء فوق الخضار وقلبي المكونات مع بعضها، ثم أضيفي الأرز المنقوع وقلبيه مع الماء قليلاً، وغطي الوعاء واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان، ثم خففي النار إلى أقل درجة واتركي الأرز 15 دقيقة حتى ينضج بشكل جيد.5 - بعد نضوج الأرز، اسكبيه في طبق واسع ثم وزعيه على كامل الطبق وبعد ذلك ضعي قطع شرائح السمك فوق الأرز وزيني الطبق بالمكسرات ويكون مشبوس السمك جاهزًا للتقديم.