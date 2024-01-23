طبيب ينقذ راكبة على متن طائرة باستخدام "أبل ووتش"

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أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن رشيد رياض، وهو طبيب بريطاني يبلغ من العمر 43 عامًا يعمل في مستشفى مقاطعة هيرفورد في إنجلترا، ساعد في إنقاذ حياة راكبة على متن طائرة باستخدام ساعة أبل. اضافة اعلان





ضيق في التنفس



ساعة آبل ووتش



أدوات قياس تشبع الأكسجين وضغط الدم



وكانت الطائرة التابعة لشركة "ريان آير" قي رحلة من برمنجهام بإنجلترا إلى فيرونا بإيطاليا في 9 من يناير عندما أصيبت امرأة في السبعينيات من عمرها بضيق في التنفس.وتقدم رياض لمساعدة المرأة بعد أن سأل أحد أفراد الطاقم عما إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة.ولم ترد المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها علنًا، في البداية على أسئلة الطبيب، ولكن بعد أن علمت أن لديها تاريخًا من مشاكل القلب، طلب الطبيب من المضيفة أن تزودها بساعة "أبل ووتش" لقياس مستويات الأكسجين في الدم لديها.وقال الطبيب: "لقد ساعدتني ساعة آبل ووتش في اكتشاف انخفاض تشبع الأكسجين لدى المريضة".واستخدم رياض تطبيق "بلود أكسجين" الخاص بالساعة، والذي يهدف إلى "أغراض اللياقة البدنية والصحة العامة"، وفقًا لموقع أبل الإلكتروني.وقال الموقع إن التطبيق "ليس مخصصًا للاستخدام الطبي"، لكنه كان مفيدًا في هذه الحالة.وطلب رياض من طاقم الطائرة أسطوانة أكسجين ساعدته على تثبيت تشبع الأكسجين لدى المرأة حتى الهبوط في إيطاليا.وبعد الهبوط، تلقت المرأة مساعدة طبية إضافية وتعافت بسرعة.وأضاف رياض: "لقد استخدمت الكثير من ما تعلمته خلال هذه الرحلة حول كيفية استخدام الأداة. إنه درس في كيفية تحسين الرحلات على متن الطائرة (مع) هذا النوع من الطوارئ (عبر) أداة أساسية متاحة بسهولة في الوقت الحاضر."وأشاد الطبيب بشركة الطيران على الطريقة التي تعاملت بها مع هذه المشكلة، لكنه أوصى بأن تحمل الطائرات أدوات لقياس قياسات الجسم مثل تشبع الأكسجين وضغط الدم وتحديد ما إذا كان شخص ما يعاني من حالة طوارئ لمرض السكري.وقال: "هذه الأشياء يمكن أن تنقذ حياة شخص ما في حالة الطوارئ".