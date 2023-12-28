طبيب شرعي يكشف تفاصيل أغرب جريمة واجهها ولم يستطع نسيانها

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قال الطبيب الشرعي الجنائي، الدكتور محمد مددين، إن قضايا الطب الشرعي الجنائي في المملكة قليلة.
الطب الشرعي في المملكةوقال مددين لبرنامج "الراصد" على فضائية "الإخبارية"، إن الطب الشرعي في المملكة يعاين الحالات الجنائية فقط، بينما في بعض مناطق العالم يرون جميع الوفيات.
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وكشف الطبيب عن تفاصيل جريمة قتل لازالت عالقة في ذهنه، وذلك أثناء فترة تدريبية خارج المملكة، وكانت لشخص قُتل بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده بسبب انتقام عصابات.
وأوضح أن صور القتل الوحشي تترك أثرًا تجعل من الصعب على الشخص نسيانها كما في مثل هذه الحالة.
فيديو | الطبيب الشرعي الجنائي د. محمد مددين: وقفت على حالة شخص قُتل بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده.. وقضايا الطب الشرعي الجنائي في السعودية قليلة#الراصد pic.twitter.com/rQtZD4FaHp— الراصد (@alraasd) December 27, 2023