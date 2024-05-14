الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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ضجة بدولة عربية.. عثروا عليه حياً في حفره تشبه القبر بعد اختفاء 28 عاماً

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المفقود بعد العثور عليه
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في واقعة صادمة أحدثت ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، عُثر على شاب مفقود منذ قرابة 28 عاماً في مستودع جاره في حالة مأساوية.

مفقود منذ 1996 :اضافة اعلان

وبحسب ما أوردت صفحات ولاية الجلفة، فإن الشاب بن عمران عمر، الذي عثر عليه، ليلة أمس، في حفرة تحت الأرض مغطاة بالتبن في منزل جاره الواقع ببلدية القديد، وتم خطفه عام 1996 وكان حينها يبلغ من العمر 16 عاما.
وقال رقاب خالد، ابن خالة الضحية وهو دكتور في الفيزياء في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمدلله تم العثور على ابن خالتي بن عمران عمر في صحة جيدة بعد اختفاء دام 26 عاما، في انتظار تفاصيل القضية والتحقيقات".
وأضاف في منشور آخر أرفقه بصورة عمر في العام الذي اختطف فيه، "أن الكلب الظاهر معه في الصورة وجد ميتا مسموما أو مشنوقا لأنه كان لا يتوقف عن النباح أمام باب الجار، حيث احتجز صاحبه".

حفر تشبه القبر:

وانتشر مقطع صادم للحظة العثور على الضحية في حفرة تشبه القبر مغطاة بالتبن، قيل إنه احتجز فيها لسنوات عديدة، منذ اختفائه في التسعينيات، وقال نشطاء إنه وجد في حالة صدمة ولم يتمكن من الكلام.
وانهالت التعليقات لدى الناشطين والتساؤلات حول اختفاء الشاب طول هذه المدة، في حادثة اعتبروها غريبة من نوعها وتكاد لا تصدق.

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