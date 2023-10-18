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صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط كميات من الحلوى على شكل مصابيح تظهر صورا فاضحة بدولة خليجية

2023-10-18_18-04-26
ضبط كميات من الحلوى على شكل مصابيح
أ أ
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أعلنت حماية المستهلك في سلطنة عمان عن  ضبط كميات من الحلوى والتي تظهر صورا فاضحة، وذلك عقب تشغيلها، حيث صممت على هيئة مصابيح.

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ضبط حلويات بسلطنة عمان: 



وبحسب ما نشرته صحيفة" النشرة" الإلكترونية في البلاد، فقد تمكنت حماية المستهلك في سلطنة عمان من ضبط حلويات على شكل مصابيح عند تشغيلها تظهر صورا خادشة للحياء والآداب العامة.

محل حلويات شهير:



وفي سياق موازٍ نجحت أمانة جدة في وقت سابق من ضبط معمل حلويات شهير بحي الحرازات يعمل بدون رخصة، حيث انتهك المعمل جميع معايير الجودة.

وداخل المعمل وجدت أدوات غير صحية يقف عليها الذباب وأيضا مراتب وبعض المعدات الضارة جدا بصحة الإنسان حال استخدامها.

وقالت أمانة جدة إن تلك الجهود تمت بالتعاون مع إجادة، لافتة إلى أن المعمل كان يستخدم مواد منتهية الصلاحية في التجهيز وعمالة دون كروت صحية.




مداهمة مصنع ومستودع غير نظامي:



أيضا تمكنت أمانة جدة وهيئة الغذاء والدواء، من مداهمة حوش عشوائي بحي الساحل بعد رصده، حيث كانت المفاجأة الصادمة.

وحسب فيديو من مداهمة الحوش، كشفت أمانة جدة، أنه تم تحويله لمصنع ومستودع غير نظامي بدون تراخيص ولوحة تجارية، لتعبئة الأرز والسكر بأسماء متنوعة في ظروف تهوية سيئة جدا لغرض الغش.

وأوضحت أنه تم حجز جميع الكميات وإغلاق الموقع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية.

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