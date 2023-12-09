السبت، 25 جمادى الأولى 1445 ، 09 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

صورة سيلفي تتسبب في كارثة لمجموعة سياح بالبندقية.. هذا ما حدث على متن قارب

فيديو
قارب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
بسبب التقاط صور السيلفي والجلوس على قارب متذبذب، سقطت  مجموعة من السياح في إحدى قنوات البندقية الشهيرة بعد عدم استجابتهم للنصيحة بالتوقف عن التقاطها.اضافة اعلان

انقلاب قارب في البندقية:


وفي التفاصيل كانت المجموعة المكونة من خمسة أفراد تتنقل حول السفينة، وتلتقط الصور أمام المعالم الشهيرة قبل أن يطلب منهم سائق القارب الجلوس والبقاء ساكنين.

وقد حاولت المجموعة المناورة  لمدة دقيقة تحت جسر بالقرب من ساحة سان مارك، لكن عندما تجاهلوه واستمروا في السير، انقلب القارب وسقطت المجموعة بأكملها في المياه.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن السائحين شوهدوا وهم يمسكون بالقارب المقلوب ويحاولون سحب أنفسهم إلى قارب عابر آخر.
كما قفز سائق القارب إلى القناة المتجمدة لمساعدة الركاب على الوصول إلى بر الأمان، حيث لم يكن من الواضح كيف تمكن سائق القارب من تجنب الانجرار إلى المياه مع المجموعة، فيما تم إنقاذ السياح.

اقرأ أيضا

شرب الماء
10:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

في هذه الدولة.. فاتورة مياه تصيب امرأة بسكتة دماغية!

408017270_739563911534513_3733151670632077878_n
8:28 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عملية إنقاذ غير عادية لأفعى بعد تسللها إلى المطبخ

مصاحف نادرة
6:05 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

مصاحف نادرة يعود عمرها إلى ما قبل 300 عام في بريدة (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
5:40 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

يخصص وقتًا معينًا للصلاة على النبي ﷺ فهل هذا صحيح؟ "الخثلان" يُجيب

اقرأ أيضا

خطيب المسجد الحرام يدعو للمسجد الأقصى والفلسطينيين (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: التوبة النصوحة سبيل الفلاح ودليل الصلاح

أول حالة من نوعها .. لن تصدق ما حدث لشاب بعد "كتم" العطسة؟

رقم قياسي في عدد التوائم بدولة خليجية

هذا ما فعله في قريته.. مواطن يلتقي بهندي عمل في المملكة 20 عاما

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

معلم
6:48 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

معلم يدخل الفصل ومفاجأة غير متوقعة من طلابه.. ماذا حدث؟

GAwG29yW0AA89ZS
5:45 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

وصول نمر جديد إلى مركز إكثار النمر العربي في الطائف

دراجة
12:50 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

رقم عالمي.. يقود دراجة لمسافة 130 كلم دون استخدام اليدين!

حادثة روزويل
9:22 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

وثائق مسربة: مسؤولون أمريكيون التقوا كائنات فضائية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
11:00 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. هل تسجيل الزوجة في التأمينات يسقط العائلة من حساب المواطن؟

سحب رعدية - سحب - امطار رعدية
10:33 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

تقلبات جوية على حائل حتى الـ 12 مساءً

ذوي الإعاقة
10:02 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة لذوي الإعاقة "العمل في مهنتين معا"

هطول امطار وضباب
9:11 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. توقعات طقس اليوم: برد وسيول وأمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار غزيرة
3:04 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أصفر من أمطار غزيرة على الرياض و8 مناطق لـ 11 مساءً

حساب المواطن
3:01 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يستحق السجين دعم حساب المواطن بأثر رجعي بعد الإفراج عنه؟