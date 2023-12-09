صورة سيلفي تتسبب في كارثة لمجموعة سياح بالبندقية.. هذا ما حدث على متن قارب

أ أ

بسبب التقاط صور السيلفي والجلوس على قارب متذبذب، سقطت مجموعة من السياح في إحدى قنوات البندقية الشهيرة بعد عدم استجابتهم للنصيحة بالتوقف عن التقاطها. اضافة اعلان





انقلاب قارب في البندقية:

وفي التفاصيل كانت المجموعة المكونة من خمسة أفراد تتنقل حول السفينة، وتلتقط الصور أمام المعالم الشهيرة قبل أن يطلب منهم سائق القارب الجلوس والبقاء ساكنين.وقد حاولت المجموعة المناورة لمدة دقيقة تحت جسر بالقرب من ساحة سان مارك، لكن عندما تجاهلوه واستمروا في السير، انقلب القارب وسقطت المجموعة بأكملها في المياه.وأفادت وسائل إعلام محلية، أن السائحين شوهدوا وهم يمسكون بالقارب المقلوب ويحاولون سحب أنفسهم إلى قارب عابر آخر.كما قفز سائق القارب إلى القناة المتجمدة لمساعدة الركاب على الوصول إلى بر الأمان، حيث لم يكن من الواضح كيف تمكن سائق القارب من تجنب الانجرار إلى المياه مع المجموعة، فيما تم إنقاذ السياح.