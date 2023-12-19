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صواعق "العفاريت" تظهر في سماء هذا البلد

ضواعق العفاريت
صورة للظاهرة النادرة
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شهدت سماء أوروجواي، ظاهرة نادرة تسمى بـ"صواعق العفاريت"، لاتظهر إلا أثناء العواصف الشديدة، وتوصف بأنها صواعق عملاقة ذات قوة غير مسبوقة، تضرب للأعلى. اضافة اعلان
وتمكن عالم الأرصاد الجوية المحلي، ماتياس ميديروس من تصوير عدة ومضات حمراء خلال عاصفة بحرية شديدة تعرضت لها الأرجنتين وأوروجواي. 
وعبر عن انبهاره الشديد إلى حد عد التصديق برصده الظاهرة النادرة، قائلاً: "لا أستطيع أن أصدق أنني تمكنت من التقاطها".

كيف تتشكل صواعق العفاريت؟

أوضح ميديروس أن الومضات غير العادية في السماء كانت عبارة عن "بلازما"، أي طاقة كانت موجودة في منطقة الإعصار"، بحسب موقع "روسيا اليوم". 
وأضاف: "عندما تضرب الصاعقة القوية، ترى الطاقة المتحررة، أما "العفاريت" فهي تختلف عن البرق الذي اعتاد عليه الناس من حيث أنها تضرب للأعلى وليس للأسفل، مما يخلق ومضات مشرقة في السماء".

ما هي صواعق العفاريت؟

و"العفاريت" هي أنواع نادرة جدًا من الصواعق، تحدث على ارتفاعات عالية جدا، أي في طبقة الميزوسفير والغلاف الجوي الحراري. 
ومن المعروف منذ زمن طويل أنها تظهر خلال عاصفة رعدية قوية جدًا على ارتفاع يتراوح بين 50 إلى 130 كيلومترًا تقريبًا، مع العلم أن ارتفاع البرق "العادي" لا يتجاوز 16 كيلومترًا. ويصل طولها إلى 60 كيلومترا ويبلغ  قطرها 100 كيلومتر.
ويرصدها أحيانًا رواد الفضاء من متن محطة الفضاء الدولية.

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