الجمعة، 14 ربيع الأول 1445 ، 29 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

صدمة في بريطانيا.. سر تحول الشمس إلى اللون الأزرق

الشمس
صورة متداولة للشمس الزرقاء ببريطانيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصيب السكان في جميع أنحاء بريطانيا أمس بحالة من الصدمة، بعد أن لاحظوا تحول الشمس إلى اللون الأزرق. 
وانتشرت صور الظاهرة الغريبة عبر منصة "إكس"، حيث كتب أحد المستخدمين: "يا إلهي لم أر شمسًا زرقاء من قبل!"اضافة اعلان
وكتب آخر: "أتذكر اللون البرتقالي الداكن والأحمر للشمس عندما أثارت أوفيليا 2017 دخان حرائق الغابات البرتغالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة... لماذا اللون الأزرق هذه المرة؟"

حرائق الغابات الكندية

وفسر دان هاريس، نائب كبير المتنبئين في مكتب الأرصاد الجويةـ الظاهرة بقوله: "لدينا تأثير غربي قوي على طقسنا في الوقت الحالي، وهذا يمكن أن يجلب الهواء على طول الطريق من أمريكا الشمالية إلى أوروبا مغلفًا في أنظمتنا الجوية".
وأضاف لصحيفة "ديلي ميل": "يحتوي هذا الهواء حاليًا على دخان من حرائق الغابات الكندية. مزيج من الدخان والسحب العالية في الغلاف الجوي يمكن أن يبعثر ضوء الشمس، مما يخلق تغيرات غير عادية في اللون".
وأوضح كريس بيج، مذيع الطقس في قناة (ITV)، أن "هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بظهور الشمس باللون الأزرق الغريب اليوم (أمس)". 
وأضاف: "إنها قوة دخان حرائق الغابات التي تنشر ضوء الشمس والتي تم سحبها عبر المحيط الأطلسي من أمريكا الشمالية بسبب العاصفة أجنيس".

الألوان المختلفة للأطوال الموجية 

ووفقًا لتقاير علمية، فإن كل لون مرئي له طول موجي مختلف، إذ أنه ووفقًا لوكالة "ناسا": "يمتلك اللون البنفسجي أقصر طول موجي، عند حوالي 380 نانومتر، واللون الأحمر لديه أطول طول موجي، عند حوالي 700 نانومتر". 
وبينما يتجه نحو الأرض، ينتشر ضوء الشمس بشكل طبيعي عبر الجزيئات الموجودة في الهواء، مثل الغبار والدخان. كلما كانت الأطوال الموجية أقصر، كان من الأسهل انتشار الضوءـ وهذا ما يفسر لماذا السماء زرقاء. 
ومع انتشار الدخان في الغلاف الجوي - بعد حرائق الغابات في كندا - فإنه يسمح بمزيد من التشتت، مما يجعل حتى الشمس تبدو زرقاء. 

ظاهرة متكررة


هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. 
في عام 1950، ظهرت الشمس باللون الأزرق فوق المدن والبلدات في أونتاريو بكندا، في أعقاب عاصفة تشينشاجا النارية - وهي واحدة من أكبر حرائق الغابات المسجلة في أمريكا الشمالية.  
والأكثر شيوعًا، هو أنه يمكن رؤية القمر بظلين غير عاديين. وأثناء خسوف القمر، يمكن أن يتحول لون القمر إلى اللون الأحمر، بينما في حالات نادرة جدًا قد تراه بالفعل بلون أزرق.
ويحدث هذا عند النظر إلى القمر من خلال الضباب الناجم عن جزيئات الغبار في الغلاف الجوي، نتيجة ثوران بركاني حديث.

اقرأ أيضا

المدير السيء
1:58 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

"بخاري" يقدم روشتة لإنقاذ المدير.. تفاصيل مهمة لأصحاب المهام والمسؤوليات

الشيخ السديس
1:43 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

ذئب
9:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لا يخون زوجته ولا يقرب زواج المحارم".. معلومات مذهلة عن الذئب

Screenshot_2023-09-28-21-16-53-12_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
9:23 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تقدر بملايين الدولارات.. العثور على صخرة ذهبية ضخمة في هذه الدولة

اقرأ أيضا

فوائد مذهلة عن الكركديه للنساء.. ماذا عن تقوية الشعر ونضارة البشرة؟

مغامر بالمملكة يجالس الذئاب ويكشف تفاصيل مثيرة

علماء يكتشفون مادة غريبة في الغيوم تعمل على تغير المناخ

فيديو يحبس الأنفاس.. دب جائع يفسد نزهة أسرة بهذه الطريقة

هل يجوز الصلاة بملابس عليها صور؟ "الخثلان" يُجيب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

نزاهة
7:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

تضرب الفساد بيد من حديد.. "نزاهة" تضبط أكثر من 3 مليارات و200 مليون دولار

الكوليسترول
12:30 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

احذر القاتل الصامت.. علامات خطيرة تظهر على وجهك

جبال الأطلس
3:52 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

الأقمار الصناعية ترصد أمرًا غريبًا أحدثه زلزال المغرب في جبال الأطلسي

ديدان
2:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

كيف يحدث هذا؟.. الديدان تنتج 6.5% من الحبوب على مستوى العالم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الشيخ السديس
1:43 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

خطيب المسجد الحرام: احذروا تداعيات هذا العصر وملهياته (فيديو)

فرص وظائف
12:35 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

ما تفضيلات المواطنين في البحث عن الوظائف؟

عشرات القتلى والجرحي في باكستان
12:05 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

عاجل.. عشرات القتلى والجرحى في تفجير قرب مسجد في باكستان

جرين لاند
11:54 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

لقضاء عطلة ترفيهية عائلية.. حديقة جرين لاند تبوك "جمال الطبيعة الخلابة"

حساب المواطن
10:10 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

تستلم راتبًا تقاعديًا.. هل بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن؟

أمطار المملكة 7
9:23 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا رعدية ورياحًا متربة على 5 مناطق