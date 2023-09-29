صدمة في بريطانيا.. سر تحول الشمس إلى اللون الأزرق

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أصيب السكان في جميع أنحاء بريطانيا أمس بحالة من الصدمة، بعد أن لاحظوا تحول الشمس إلى اللون الأزرق.

وانتشرت صور الظاهرة الغريبة عبر منصة "إكس"، حيث كتب أحد المستخدمين: "يا إلهي لم أر شمسًا زرقاء من قبل!" اضافة اعلان

وكتب آخر: "أتذكر اللون البرتقالي الداكن والأحمر للشمس عندما أثارت أوفيليا 2017 دخان حرائق الغابات البرتغالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة... لماذا اللون الأزرق هذه المرة؟"





حرائق الغابات الكندية



الألوان المختلفة للأطوال الموجية



ظاهرة متكررة



وفسر دان هاريس، نائب كبير المتنبئين في مكتب الأرصاد الجويةـ الظاهرة بقوله: "لدينا تأثير غربي قوي على طقسنا في الوقت الحالي، وهذا يمكن أن يجلب الهواء على طول الطريق من أمريكا الشمالية إلى أوروبا مغلفًا في أنظمتنا الجوية".وأضاف لصحيفة "ديلي ميل": "يحتوي هذا الهواء حاليًا على دخان من حرائق الغابات الكندية. مزيج من الدخان والسحب العالية في الغلاف الجوي يمكن أن يبعثر ضوء الشمس، مما يخلق تغيرات غير عادية في اللون".وأوضح كريس بيج، مذيع الطقس في قناة (ITV)، أن "هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بظهور الشمس باللون الأزرق الغريب اليوم (أمس)".وأضاف: "إنها قوة دخان حرائق الغابات التي تنشر ضوء الشمس والتي تم سحبها عبر المحيط الأطلسي من أمريكا الشمالية بسبب العاصفة أجنيس".ووفقًا لتقاير علمية، فإن كل لون مرئي له طول موجي مختلف، إذ أنه ووفقًا لوكالة "ناسا": "يمتلك اللون البنفسجي أقصر طول موجي، عند حوالي 380 نانومتر، واللون الأحمر لديه أطول طول موجي، عند حوالي 700 نانومتر".وبينما يتجه نحو الأرض، ينتشر ضوء الشمس بشكل طبيعي عبر الجزيئات الموجودة في الهواء، مثل الغبار والدخان. كلما كانت الأطوال الموجية أقصر، كان من الأسهل انتشار الضوءـ وهذا ما يفسر لماذا السماء زرقاء.ومع انتشار الدخان في الغلاف الجوي - بعد حرائق الغابات في كندا - فإنه يسمح بمزيد من التشتت، مما يجعل حتى الشمس تبدو زرقاء.هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.في عام 1950، ظهرت الشمس باللون الأزرق فوق المدن والبلدات في أونتاريو بكندا، في أعقاب عاصفة تشينشاجا النارية - وهي واحدة من أكبر حرائق الغابات المسجلة في أمريكا الشمالية.والأكثر شيوعًا، هو أنه يمكن رؤية القمر بظلين غير عاديين. وأثناء خسوف القمر، يمكن أن يتحول لون القمر إلى اللون الأحمر، بينما في حالات نادرة جدًا قد تراه بالفعل بلون أزرق.ويحدث هذا عند النظر إلى القمر من خلال الضباب الناجم عن جزيئات الغبار في الغلاف الجوي، نتيجة ثوران بركاني حديث.