صدمة.. راكب يصفع الطيار لهذا السبب

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انهال راكب صفعًا على طيار، بعد أن أبلغ الركاب بتأجيل انطلاق الطائرة التي كانت تستعد للقيام برحلة داخلية بالهند لمدة 13 ساعة. اضافة اعلان





تأجيل انطلاق الطائرة



بكاء الطيار



وقع الحادث يوم الأحد بعد تأجيل رحلة طيران تابعة لشركة "إندي جو" من دلهي إلى جوا في الهند لمدة 13 ساعة، بسبب ضعف الرؤية نتيجة الضباب الكثيف الذي يجتاح المنطقة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "جاما برس".وشوهد الطيار أنوب كومار وهو يبلغ الركاب بتأجيل الرحلة، قبل أن يتقدم الراكب ويدعى ساهيل كاتاريا نحوه، وينهال عليه صفعًا، وسط صرخات الركاب الذين أصيبوا بالصدمة.وصرخ الراكب في وجه الطيار، الذي شوهد وهو يعود إلى قمرة القيادة، قائلاً: "إذا كنت تريد الطيران، حلق بالطائرة، وإلا أفتح الباب".وتدخلت مضيفة للفصل بين الاثنين، بينما أمسك أحد الركاب بالشخص المهاجم وأعاده إلى مقعده.وانفجر الطيار بالبكاء واستلقى عليه وهو يصرخ: “هذا خطأ ما فعلته. لايمكنك القيام بذلك".وشوهد الراكب وهو يرافقه حراس مسلحين إلى خارج الطائرة، قبل أن يعتذر لكومار أمام الكاميرا.وقدم الطيار وشركة الطيران بلاغات للشرطة ضد كاتاريا، الذي اعتقلته شرطة دلهي.