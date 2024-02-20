صدقة جارية لجدته المتوفاة.. موجه يقدم المشروبات الساخنة للطلاب خلال الاختبارات

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إيمانًا بدوره كموجه طلابي، وسعيًا لإيصال الأجر لجدته المتوفاة، بادر الموجه الطلابي مشعل الشمري بتقديم المشروبات الساخنة لطلابه في المرحلة الثانوية خلال أيام الاختبارات.
فيديو | سعيا لإيصال الأجر لجدته المتوفاة.. مشعل الشمري موجه طلابي يقدم المشروبات الساخنة للطلاب طيلة أيام الاختبارات#برنامج_اليوم pic.twitter.com/1aygOI778I— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 20, 2024
وقال الشمري لفضائية "الإخبارية"، إن الفكرة جاءت من قدوم بعض الطلاب لأداء الاختبارات دون تناول الإفطار، والبعض يتعب منهم، فيتم إحضاره إلى المكتب لإعطائه الشاي والقهوة.
وأوضح أنه من هنا جاء تطبيق الفكرة لتشمل جميع الطلاب كصدقة جارية على روح جدته.
فكرة إيجابيةوشكلت المبادرة آثارًا إيجابية على الطلاب استشعرها معلمو المدرسة.
وقال مدير المدرسة، إن من آثار المبادرة الحد من ظاهرة تأخر وتجمع الطلاب خارج المدرسة، وكذلك تهيئة الطلاب ذهنيًا قبل الاختبارات
بدورهم، ثمن الطلاب المبادرة التي اعتبروها جديدة ومهيئة لهم قبل دخول الاختبارات.