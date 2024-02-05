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"صحح تلاوتك" برنامج علمي "عن بعد" من المسجد النبوي

المسجد النبوي1
برامج المسجد النبوي
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أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية، اليوم الاثنين، برنامجًا علميًا بعنوان "صحح تلاوتك في المسجد النبوي" وذلك عبر منصة التعليم عن بعد.اضافة اعلان

برنامج "صحح تلاوتك في المسجد النبوي" عبر "التعليم عن بعد"

ويهدف البرنامج الذي يقدمه نخبة من المهرة البارعين بالقرآن الكريم وعلومه، إلى الارتقاء بطالب العلم ووصوله مرحلة الإتقان والتجويد.

كيفية الاشتراك في برنامج "صحح تلاوتك"

وقالت الهيئة إنه يمكن لجميع الراغبين بالتسجيل الدخول عبر الرابط التالي: qm.edu.sa/tasheeh.
ويأتي البرامج ضمن الرسالة العلمية للهيئة والمرتكزة على أسس علمية متينة، ورؤيتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

إعلان برنامج الحلقات المكثفة بالمسجد النبوي

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة أمس الأحد، عن فتح التسجيل في برنامج الحلقات المكثفة بالمسجد النبوي.
ويهدف الهيئة إلى تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والذي تسعى من خلاله إلى نشر العلم الشرعي بشكل مؤصل بين المسلمين.

برنامج خاص بالطلبة الموهوبين من الرجال والنساء

وتضمن البرنامج الذي يُعنى بالطلبة الموهوبين من الرجال والنساء، الجمع بين حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية وحفظ الصحيحين.
ويقدم البرنامج للمجتازين إجازات علمية عالية وشهادات معتمدة.

من جهتها دعت الهيئة الراغبين بالتسجيل الدخول عبر الرابط التالي: (من هنا) .

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