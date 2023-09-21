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صحيفة تواصل الالكترونية

صباح جديد.. سلاحك في مواجهة الحياة والعيش بطريقة أفضل

المثابرة
المثابرة أساس النجاح في الحياة
أ أ
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قدّم الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج، روشتة داعمة للفرد تساعده على مواجهة الحياة.
وتتضمن الروشتة الصباحية ضرورة وضع جدول يومي والالتزام به، وخوض تحد يومي للعيش بطريقة أفضل، كما ينصح اليوسف.

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الالتزام والمثابرة

وكتب اليوسف عبر حسابه في منصة "إكس": "الالتزام والمثابرة (هما السلاحان اللذان) يجب أن تواجه بهما الحياة. ضع جدولاً فيه مهامك اليومية والتزم به". 
وتابع ناصحًا: "عش كل يوم تحديًا جديدًا مع نفسك أنك ستكون أفضل، وتعيش الحياة بواقعية أكثر، ولن تستسلم. الحياة مغامرة شجاعة كل يوم!".

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