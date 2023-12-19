شيء لا يُصدق.. أكبر التهديدات التي يتعرض لها ركاب الطائرة

أ أ

إذا كنت تعتقد أن المطبات الهوائية، أو وقوع حادث في الحمام، أو الاصطدام بعربة الطعام هو الشيء الأكثر رعبا على متن الطائرة، فعليك أن تعيد النظر في تقييمك للأمور مرة أخرى. اضافة اعلان

فالخطر الأكبر الذي يهدد ركاب الطائرات هو الذي ربما لم يفكر فيه معظمهم أبدًا، وهو الأشعة فوق البنفسجية التي تصبح أكثر شدة كلما اقتربت من الشمس.

ربما لا تعتقد ذلك، لكن نوافذ الطائرة تسمح بدخول ما يكفي من أشعة الشمس لإحداث أضرار جسيمة، كما حذرت كايلا، صانعة المحتوى والمضيفة الجوية السابقة.





الأشعة فوق البنفسجية



مخاطر الأشعة فوق البنفسجية



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



وأضافت في مقطع فيديو: "الأشعة فوق البنفسجية هناك مرتفعة للغاية بشكل لا يصدق، لذا فأنا أضع واقي الشمس قبل الرحلة وأثنائها. واقي الشمس، وخاصة على اليدين والوجه، هو هبة من السماء أثناء الرحلات الجوية".وأصيب المئات من راكبي الطائرات بالصدمة من هذا الاكتشاف، وسرعان ما أعلنوا أنهم سيضعون واقي الشمس في المرة القادمة التي يجلسون فيها بجوار النافذة.وأكد طبيب الأمراض الجلدية التجميلية والجراح المعتمد، ديندي إنجلمان، أن شدة الأشعة فوق البنفسجية تكون أعلى على متن الطائرة، وبالتالي، تزيد من خطر تعرض المسافر لتلف الجلد".قال الدكتور إنجلمان: "إن أي تعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤدي إلى تلف الجلد. كلما زاد الارتفاع، زادت جرعة الإشعاع التي تتلقاها"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وشدد على أن الأوزون الذي عادة ما يحمي الجلد عن طريق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية يكون أرق في الارتفاعات الأعلى.وقال الطبيب بريندان كامب، إن "المزيد من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تخترق الغلاف الجوي، مما قد يعرض بشرتك لخطر متزايد للتعرض للأشعة فوق البنفسجية".والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجلد والتجاعيد وحروق الشمس.ووجدت الأبحاث التي أجريت عام 2015، أن الطيارين الذين طاروا لمدة 56 دقيقة على ارتفاع 30 ألف قدم تعرضوا لنفس لأشعة فوق البنفسجية التي تعرضوا لها من 20 دقيقة في سرير التسمير.ووجدت الدراسة أيضًا أن الطيارين وأطقم الطائرات كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بمقدار الضعف مقارنة بعامة السكان.وفي حين أن الزجاج يعمل على حجب الأشعة فوق البنفسجية فئة ب، إلا أنه لا يفعل الشيء نفسه بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية فئة أ.ويتم حجب جميع الأشعة فوق البنفسجية بواسطة الزجاج الأمامي للسيارة، لكن النوافذ الجانبية والخلفية لاتتمتع بذلك، حيث يشجع الخبراء الناس على وضع واقي الشمس عندما يتوقعون التعرض لأشعة الشمس.