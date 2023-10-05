شهادة جامعية للمؤثرين على منصات التواصل.. كيف يمكنك الحصول عليها؟

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أسهمت منصات التواصل الاجتماعي في رواج وانتشار صناع المحتوى، والآن، أصبح هناك تخصص جامعي هو الأول من نوعه لتعليم الطامحين إلى الأضواء وإنشاء المحتوى. اضافة اعلان

وتتيح جامعة "ساوث إيست تكنولوجي" في كارلو بأيرلندا، الحصول على شهادة في هذا التخصص خلال ثلاث سنوات فقط.

وجاء ذلك بعد أن نظمت على مدار العامين الماضيين، دورة صيفية مكثفة بمشاركة "تيك توكر" واسعي الانتشار وخبراء ميدانيين، لكنها لم تتمكن من تغطية الجوانب العديدة للصناعة بشكل كافٍ مثل الدرجة الجامعية.





درجة البكالوريوس



تدريس التكنولوجيا الرقمية

سباق النجومية على الإنترنت



وقالت إيرين ماكورميك، إحدى كبار المحاضرين في الجامعة، لصحيفة "واشنطن بوست": "كنا نعلم أن هناك مساحة وحاجة لذلك، وكنا بحاجة فقط إلى تطوير الدورة إلى درجة البكالوريوس والحصول على التصديق عليها".وتعد درجة البكالوريوس في الآداب للطلاب المحتملين بفرصة تحويل هواية الجلوس أمام الشاشة إلى مهنة، وأن يصبحوا خبراء في نظرية وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها أثناء تعلم كيفية التواصل مع التركيبة السكانية المستهدفة عبر الإنترنت.وسيستقبل التخصص 40 طالبًا من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا في العام المقبل، على الرغم من أن ماكورميك تتوقع رفض العديد من الطلاب بعد شعبية الدورة الصيفية للجامعة.وقدمت جامعات أمريكية، من بينها جامعة جنوب كاليفورنيا وكورنيل وديوك وتشابمان، دورات لمرة واحدة في استراتيجية المؤثرين والأعمال والاتصالات، لكن الجامعة الأيرلندية أصبحت رائدة كأول من خصص تخصصًا كاملاً لهذه الوظيفة.وقال توم هافن، أستاذ إدارة العلامات التجارية في جامعة كولومبيا لصحيفة "نيويورك بوست": "أحد الأشياء الرائعة حقًا في تدريس الصفوف الجامعية هو أنني أقوم بتدريس التكنولوجيا الرقمية - فهم يعيشون ويتنفسون هذه الأشياء".غير أنه وبدلاً من شرح آلية التنفيذ - مثل كيفية النشر- يمكن التركيز على النظريات المتعلقة بإعلانات المؤثرين، إذ تقدر قيمة صناعة التسويق المؤثر بأكثر من 21 مليار دولار.في الوقت الذي أصبحت هذه المنصة قبلة للعديد من صناع المحتوى الشباب خلال السنوات الأخيرة، يعتقد بروك إرين دافي، أستاذ الاتصالات بجامعة كورنيل، أن الدافع يتعلق بتفضيلات العمل عن بعد والحفاظ على "السيطرة على حياتهم".وأضاف: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، يريد الجميع الحفاظ على ما يشبه السيطرة على حياتهم. وتعد مهنة المؤثر مهنة ريادة الأعمال المستقلة".لكن السباق نحو النجومية على الإنترنت قد لايكون أكثر من مجرد حلم بعيد المنال.وحذر دافي من أن احتمالات النجاح ليست أكثر من مجرد سراب يتم تسويقه بواسطة المنصات على الرغم من بيئة الإنترنت التي تتسم "بعدم اليقين والهشاشة"، مما يجعل "التدريب المحدد القائم على المنصة عفا عليه الزمن على الفور تقريبًا".وبمعنى آخر، فإن التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي ودورات الاتجاه يمكن أن يجعل الدرجة بأكملها عديمة القيمة قبل الحصول على الدبلوم.قال دافي: "إن أي برنامج يحاول تقديم نفسه كمساحة للتعرف على الصناعة، سيتعين عليه حقًا التركيز على مفاهيم ذات مستوى أعلى".وقال ديلان هيوي، الرئيس التنفيذي لمنظمة Reach، التي تنشط داخل الحرم الجامعي للطلاب المبدعين، إن الأمر أكثر من "مجرد إنشاء "تيك توك" - إنه أقرب إلى إدارة عملك الخاص بالأموال والضرائب.وأضاف لشبكة "إي بي سي نيوز": "أعتقد أننا ما زلنا في وقت مبكر جدًا من حيث عدد الفصول التي يجب تدريسها للأشخاص المؤثرين، ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا المشهد. لكن من الرائع جدًا أن نرى الجامعات بدأت تدرك قيمة الاقتصاد الإبداعي وتأثيره في صناعة الترفيه ككل".