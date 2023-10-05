الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شهادة جامعية للمؤثرين على منصات التواصل.. كيف يمكنك الحصول عليها؟

وسائل التواصل
منصات التواصل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أسهمت منصات التواصل الاجتماعي في رواج وانتشار صناع المحتوى، والآن، أصبح هناك تخصص جامعي هو الأول من نوعه لتعليم الطامحين إلى الأضواء وإنشاء المحتوى. اضافة اعلان
وتتيح جامعة "ساوث إيست تكنولوجي" في كارلو بأيرلندا، الحصول على شهادة في هذا التخصص خلال ثلاث سنوات فقط.
وجاء ذلك بعد أن نظمت على مدار العامين الماضيين، دورة صيفية مكثفة بمشاركة "تيك توكر" واسعي الانتشار وخبراء ميدانيين، لكنها لم تتمكن من تغطية الجوانب العديدة للصناعة بشكل كافٍ مثل الدرجة الجامعية.

درجة البكالوريوس

وقالت إيرين ماكورميك، إحدى كبار المحاضرين في الجامعة، لصحيفة "واشنطن بوست": "كنا نعلم أن هناك مساحة وحاجة لذلك، وكنا بحاجة فقط إلى تطوير الدورة إلى درجة البكالوريوس والحصول على التصديق عليها".
وتعد درجة البكالوريوس في الآداب للطلاب المحتملين بفرصة تحويل هواية الجلوس أمام الشاشة إلى مهنة، وأن يصبحوا خبراء في نظرية وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها أثناء تعلم كيفية التواصل مع التركيبة السكانية المستهدفة عبر الإنترنت.
وسيستقبل التخصص 40 طالبًا من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا في العام المقبل، على الرغم من أن ماكورميك تتوقع رفض العديد من الطلاب بعد شعبية الدورة الصيفية للجامعة.
وقدمت جامعات أمريكية، من بينها جامعة جنوب كاليفورنيا وكورنيل وديوك وتشابمان، دورات لمرة واحدة في استراتيجية المؤثرين والأعمال والاتصالات، لكن الجامعة الأيرلندية أصبحت رائدة كأول من خصص تخصصًا كاملاً لهذه الوظيفة.

تدريس التكنولوجيا الرقمية


وقال توم هافن، أستاذ إدارة العلامات التجارية في جامعة كولومبيا لصحيفة "نيويورك بوست": "أحد الأشياء الرائعة حقًا في تدريس الصفوف الجامعية هو أنني أقوم بتدريس التكنولوجيا الرقمية - فهم يعيشون ويتنفسون هذه الأشياء".
غير أنه وبدلاً من شرح آلية التنفيذ - مثل كيفية النشر- يمكن التركيز على النظريات المتعلقة بإعلانات المؤثرين، إذ تقدر قيمة صناعة التسويق المؤثر بأكثر من 21 مليار دولار. 
في الوقت الذي أصبحت هذه المنصة قبلة للعديد من صناع المحتوى الشباب خلال السنوات الأخيرة، يعتقد بروك إرين دافي، أستاذ الاتصالات بجامعة كورنيل، أن الدافع يتعلق بتفضيلات العمل عن بعد والحفاظ على "السيطرة على حياتهم".
وأضاف: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، يريد الجميع الحفاظ على ما يشبه السيطرة على حياتهم. وتعد مهنة المؤثر مهنة ريادة الأعمال المستقلة".

سباق النجومية على الإنترنت


لكن السباق نحو النجومية على الإنترنت قد لايكون أكثر من مجرد حلم بعيد المنال.
وحذر دافي من أن احتمالات النجاح ليست أكثر من مجرد سراب يتم تسويقه بواسطة المنصات على الرغم من بيئة الإنترنت التي تتسم "بعدم اليقين والهشاشة"، مما يجعل "التدريب المحدد القائم على المنصة عفا عليه الزمن على الفور تقريبًا".
وبمعنى آخر، فإن التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعي ودورات الاتجاه يمكن أن يجعل الدرجة بأكملها عديمة القيمة قبل الحصول على الدبلوم.
قال دافي: "إن أي برنامج يحاول تقديم نفسه كمساحة للتعرف على الصناعة، سيتعين عليه حقًا التركيز على مفاهيم ذات مستوى أعلى".
وقال ديلان هيوي، الرئيس التنفيذي لمنظمة Reach، التي تنشط داخل الحرم الجامعي للطلاب المبدعين، إن الأمر أكثر من "مجرد إنشاء "تيك توك" - إنه أقرب إلى إدارة عملك الخاص بالأموال والضرائب.
وأضاف لشبكة "إي بي سي نيوز": "أعتقد أننا ما زلنا في وقت مبكر جدًا من حيث عدد الفصول التي يجب تدريسها للأشخاص المؤثرين، ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا المشهد. لكن من الرائع جدًا أن نرى الجامعات بدأت تدرك قيمة الاقتصاد الإبداعي وتأثيره في صناعة الترفيه ككل".

اقرأ أيضا

الحوت
1:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

عجائب خلق الله.. فيديو يظهر كيف تتنفس الحيتان مثل البشر

نظرية فيثاغورس
11:50 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

مفاجأة حول أشهر نظرية رياضية في التاريخ.. مسروقة!

طفل سعودي
10:58 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

المخترع الصغير.. طفل في الأحساء يستخدم "الريموت" بطريقة مبتكرة (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
8:30 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى

اقرأ أيضا

أغرب طرق ووسائل الاحتيال المالي في المملكة.. تعرف على التفاصيل

بقبلة على وجهها .. مهارة طفل أثناء قيامه بتبريك ناقة

فوائد لن تصدقها عن"أكياس الشاي الفارغة"

بعد انتشاره على نطاق واسع.. فيديو حيّر الجميع لإخطبوط حطم سيارة داخل مرآب

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

وكالة ناسا
4:19 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تظهر في السماء خلال أيام.. ناسا تحذر من "حلقة النار"

بق الفراش
1:55 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

11 علامة على غزو حشرة بق الفراش لمنزلك

ايلون ماسك
12:15 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"فوربس": ماسك يتربع على عرش أغنياء أمريكا.. كم تبلغ ثروته؟

الدكتور سعد الخثلان
9:18 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل المواظبة على الحوقلة تجلب الرزق؟ "الخثلان" يُجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F7qOrsdXgAA1Zqu
1:32 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

خبير طقس يكشف عن أبرد وأحرّ مدينة في المملكة طوال العام

16900307030
12:51 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"حالة شاذة غير مسبوقة".. هذا الشهر هو الأكثر حرًّا بالعالم وبفارق كبير

أخبار السعودية
12:43 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى حول رواتب معلمي القطاع الخاص وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء

حساب المواطن
12:12 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم

سوق القهوة
12:00 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

المحلي يكسب.. تفاوت أسعار القهوة في أسواق المملكة

الراتب - ريال 0 عملة
11:57 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص