شركة LG تُطلق أول تلفاز شفاف في العالم

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بعد سنوات من العروض الترويجية في كل مؤتمر أو معرض
كبير قررت شركة LG أن
تأخذ خطوة للأمام وتطرح تلفازها الجديد ذو شاشة شفافة LG Signature OLED T بصورة تجارية.
تلفاز LG شفاف
بشكل كاملالتلفاز الجديد من LG هو عبارة عن شاشة من نوع OLED بقياس 77 بوصة وبدقة 4K. ما يميزه عن أي شاشة أخرى هو أنه شفاف بشكل كامل؛ حيث إن
الشاشة نفسها شفافة ويمكنها إظهار ما خلفها لتعطي انطباع وكأن المحتوى يعرض بصورة
ثلاثية الأبعاد.
وتقول إل جي أن تلفازها الجديد يمكن وضعه في أي مكان ولن يكون مرتبطاً بالحائط كالأجهزة المتاحة الآن في السوق فيمكن مثلاً وضعه أمام النافذة دون أي يجب الرؤية.
إمكانية تحويل شاشة تلفاز LG الشفاففي الوقت ذاته إذا أراد المستخدم الحصول على تجربة
تقليدية فيمكنه في أي وقت تحويل الشاشة إلى شاشة ذات خلفية سوداء عبر تغيير
التباين.
تلفاز LG الشفاف يخلو من أي منافذويخلوا LG Signature OLED T من
أي منافذ بشكل كامل؛ حيث يتم الاعتماد على LG Zero Connect Box لتوصيل أي شيء بالتلفاز، ويتولى هذا الصندوق عملية الاتصال لاسلكياً
بالتلفاز وبدون التأثير على جودة المحتوى المعروض.
أما فيما يخص نظام التشغيل، فالتلفاز مزود وبحسب LG بنسخة خاصة من نظامها لتشغيل أجهزة التلفاز الذكي LG WebOS.