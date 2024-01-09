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شركة LG تُطلق أول تلفاز شفاف في العالم

تلفاز ال جي الشفاف
LG تُطلق أول تلفاز شفاف في العالم
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بعد سنوات من العروض الترويجية في كل مؤتمر أو معرض كبير قررت شركة LG أن تأخذ خطوة للأمام وتطرح تلفازها الجديد ذو شاشة شفافة LG Signature OLED T بصورة تجارية.اضافة اعلان

تلفاز LG شفاف بشكل كامل

التلفاز الجديد من LG هو عبارة عن شاشة من نوع OLED بقياس 77 بوصة وبدقة 4K. ما يميزه عن أي شاشة أخرى هو أنه شفاف بشكل كامل؛ حيث إن الشاشة نفسها شفافة ويمكنها إظهار ما خلفها لتعطي انطباع وكأن المحتوى يعرض بصورة ثلاثية الأبعاد.
وتقول إل جي أن تلفازها الجديد يمكن وضعه في أي مكان ولن يكون مرتبطاً بالحائط كالأجهزة المتاحة الآن في السوق فيمكن مثلاً وضعه أمام النافذة دون أي يجب الرؤية.

إمكانية تحويل شاشة تلفاز LG الشفاف

في الوقت ذاته إذا أراد المستخدم الحصول على تجربة تقليدية فيمكنه في أي وقت تحويل الشاشة إلى شاشة ذات خلفية سوداء عبر تغيير التباين.


تلفاز LG  الشفاف يخلو من أي منافذ

ويخلوا LG Signature OLED T من أي منافذ بشكل كامل؛ حيث يتم الاعتماد على LG Zero Connect Box  لتوصيل أي شيء بالتلفاز، ويتولى هذا الصندوق عملية الاتصال لاسلكياً بالتلفاز وبدون التأثير على جودة المحتوى المعروض.
أما فيما يخص نظام التشغيل، فالتلفاز مزود وبحسب LG بنسخة خاصة من نظامها لتشغيل أجهزة التلفاز الذكي LG WebOS.

نمط العمل المستمر

ويوفر LG Signature OLED T نمط العمل المستمر أو Always On Display كما هو معروف. في هذا الوضع يمكنك مثلاً جعل التلفاز يبدو وكأنه حوض أسماك.

سعر تلفاز LG الشفاف

وبرغم أن إل جي قررت طرح التلفاز بصورة تجارية إلا أنها لم تُعلن بعد عن سعر LG Signature OLED T  والذي يتوقع أن يكون بعشرات الآلاف من الدولارات، حيث ترى الشركة أنه موجه خصيصاً للمستخدمين الذين يبحثون عن شيء جديد.

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