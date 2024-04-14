شاهد.. نمر طليق في شوارع دولة عربية يثير الذعر

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تكثف الجهات المعنية في ليبيا، عملية البحث عن نمر فر من صاحبه صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.





الذعر بين السكان



#ليبيا pic.twitter.com/YX8HdWRCt7 شاهد | عقب الإعلان عن هروب نمر من مالكه.. الشرطة الزراعية تستمر في البحث عن الحيوان في غابات مدينة مسلاتة #قناة_فبراير April 12, 2024



ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣



الخبر حقيقي وليس مزحة..#Libya #Msallata pic.twitter.com/OWoQTnbKZg هروب نمر 🐯من صاحبه في مدينة #مسلاتة ثاني أيام العيد،ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣الخبر حقيقي وليس مزحة.. #ليبيا April 12, 2024

تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا



وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار منذ فرار النمر بمدينة مسلاتة وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، مشيرًا إلى أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".وتزايدت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا منذ عام 2011، حيث شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية في مختلف المدن الليبية.وتسببت تربية الحيوانات المفترسة في حوادث كثيرة؛ أشهرها وفاة عامل سوداني بعدما هجمت عليه مجموعة من الأسود التي كان يقوم برعايتها، داخل مزرعة خاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد.