شاهد.. نمر طليق في شوارع دولة عربية يثير الذعر

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تكثف الجهات المعنية في ليبيا، عملية البحث عن نمر فر من صاحبه صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.
الذعر بين السكانوقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار منذ فرار النمر بمدينة مسلاتة وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".
شاهد | عقب الإعلان عن هروب نمر من مالكه.. الشرطة الزراعية تستمر في البحث عن الحيوان في غابات مدينة مسلاتة #قناة_فبراير | #ليبيا pic.twitter.com/YX8HdWRCt7— قناة فبراير (@FebruaryChannel) April 12, 2024
وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، مشيرًا إلى أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".
هروب نمر 🐯من صاحبه في مدينة #مسلاتة ثاني أيام العيد،— Amr Fathalla ⴰⵎⵔ ⴼⵜⵃⴰⵍⵍⴰⵀ (@AmrFatihalla) April 12, 2024
ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣
الخبر حقيقي وليس مزحة..#ليبيا #Libya #Msallata pic.twitter.com/OWoQTnbKZg
تربية الحيوانات المفترسة في ليبياوتزايدت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا منذ عام 2011، حيث شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية في مختلف المدن الليبية.
وتسببت تربية الحيوانات المفترسة في حوادث كثيرة؛ أشهرها وفاة عامل سوداني بعدما هجمت عليه مجموعة من الأسود التي كان يقوم برعايتها، داخل مزرعة خاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد.