الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. نمر طليق في شوارع دولة عربية يثير الذعر

نمر عربي
نمر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تكثف الجهات المعنية في ليبيا، عملية البحث عن نمر فر من صاحبه صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.

الذعر بين السكاناضافة اعلان

وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، جميع الأجهزة الأمنية في حالة استنفار منذ فرار النمر بمدينة مسلاتة وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".

وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، مشيرًا إلى أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".


تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا

وتزايدت ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في ليبيا منذ عام 2011، حيث شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية في مختلف المدن الليبية.
وتسببت تربية الحيوانات المفترسة في حوادث كثيرة؛ أشهرها وفاة عامل سوداني بعدما هجمت عليه مجموعة من الأسود التي كان يقوم برعايتها، داخل مزرعة خاصة في مدينة بنغازي شرق البلاد.

اقرأ أيضا

فضحته الكاميرات.. فيديو متداول للص داخل أحد مساجد الكويت.. ماذا فعل؟

آثار مدمرة على المناخ.. ارتفاع كبير في درجات حرارة المحيطات يثير قلق العلماء

غير الست من شوال.. طاعات أخرى في انتظار استثمارها طوال العام

أمريكي يشتكي ديكا في المحاكم.. والسبب غير متوقع

مضر جدًا بالصحة.. تعرف على أخطر أنواع الجبن في العالم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook