الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. نجاة شاب من الدهس بعد سقوطه من سيارة على طريق سريع

نجاة شاب
نجاة شاب من الدهس
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط شاب من سيارة أثناء انطلاقها على طريق سريع.

نجاة شاب من حادثة دهس

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وكما وثق المقطع، سقط الشاب من باب السيارة على طريق سريع، وكان يتعرض لحادثة دهس إلا أنه نجا بفضل الله.

وأظهر المقطع، الشاب يسقط على الأرض من باب السارة بجوار السائق، ولحسن حظه سقط على جانب الطريق، ولم يتعرض للدهس من السيارات التي كانت تنطلق خلف مركبته.

تأثر الشاب من هول الصدمة 



ويبدو كما ظهر في المقطع المتداول، أن الشاب تعرض لإصابات طفيفة حيث تمكن من النهوض مجددا، إلا أنه كان كما يبدو متأثرا من الحادث، ومن هول الصدمة بعد السقوط من السيارة.

نصائح مهمة من المرور



هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد المرور وربط حزام الأمان، والحرص والانتباه أثناء القيادة لاسيما على الطرق السريعة.

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