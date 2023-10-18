شاهد.. نجاة شاب من الدهس بعد سقوطه من سيارة على طريق سريع

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسقوط شاب من سيارة أثناء انطلاقها على طريق سريع.





نجاة شاب من حادثة دهس

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تأثر الشاب من هول الصدمة

نصائح مهمة من المرور

لطف الله وعنايته تنجي شخص من الدهس بعد ان سقط من السيارة pic.twitter.com/TFskg0m8fW — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 18, 2023

وكما وثق المقطع، سقط الشاب من باب السيارة على طريق سريع، وكان يتعرض لحادثة دهس إلا أنه نجا بفضل الله.وأظهر المقطع، الشاب يسقط على الأرض من باب السارة بجوار السائق، ولحسن حظه سقط على جانب الطريق، ولم يتعرض للدهس من السيارات التي كانت تنطلق خلف مركبته.ويبدو كما ظهر في المقطع المتداول، أن الشاب تعرض لإصابات طفيفة حيث تمكن من النهوض مجددا، إلا أنه كان كما يبدو متأثرا من الحادث، ومن هول الصدمة بعد السقوط من السيارة.هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد المرور وربط حزام الأمان، والحرص والانتباه أثناء القيادة لاسيما على الطرق السريعة.