شاهد.. مواطن يكشف عن طريقة معرفة وجود دود داخل البطيخ

دود داخل البطيخ:



حقائق غذائية عن البطيخ:



هل يمكن تناول البطيخ يوميًا؟



اضافة اعلان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن يكشف خلاله عن طريقة لمعرفة وجود دود داخل "الجح" البطيخ.وأظهر الفيديو، بائع يقوم بشق بطيخة بالسكينة، وعثر على دود بداخلها.وقال البائع، أن وجود علامات سوداء "نقرات" على القشرة الخارجية للبطيخة تشير إلى وجود دود بداخلها.يأتي البطيخ في الصدارة، بلا منازع، في قائمة الأطعمة المفضلة خلال فصل الصيف لكثير من الناس، وهو فضلاً عن مذاقه الطيب يشتهر أيضًا بفوائده الصحية.ويقول خبراء التغذية، إن البطيخ منخفض السعرات الحرارية والسكر ومليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي.ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن كوبًا واحدًا من البطيخ (152 جرام) يحتوي على:السعرات الحرارية: 45.6الدهون: 0.2 جرامالكولسترول: 0 ملجالصوديوم: 1.52 ملجالكربوهيدرات: 11.5 جرامالألياف: 0.6 جرامفيتامين ج: 12.3 ملجالبوتاسيوم: 170 ملجالكالسيوم: 10 ملجفيتامين أ: 865 وحدة دوليةالليكوبين: 6,890 ميكروجراميمكن تناول البطيخ كل يوم دون حدوث أي تأثير غذائي طويل المدى، لكن كريس سوليد، المدير الأول لاتصالات التغذية في المجلس الدولي لمعلومات الأغذية، يقول إنه من الأفضل تنويع أنواع الفاكهة التي يتناولها الشخص.وتحتوي الفواكه المختلفة على عناصر غذائية مختلفة، لذا فإن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه سيضمن حصول الجسم على كل ما يحتاجه.وتنصح جريس ديروتشا، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، بتناول كوب واحد من البطيخ في كل مرة كتوصية عامة.ويحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفودماب (السكريات قليلة التعدد، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات)، مما يعني أنه يحتوي على سكريات قصيرة السلسلة يواجه بعض الأشخاص صعوبة في هضمها، كما تقول ديروتشا، لذلك "قد يسبب الانتفاخ أو الانزعاج عند تناوله بكميات كبيرة".وأوضحت أن الأشخاص المصابين بالسكري أو الذين قد يحتاجون إلى حساب حصصهم من الكربوهيدرات يجب عليهم أيضًا الانتباه إلى تناولهم للبطيخ.إذ حذرت من أن الإكثار من تناول البطيخ "يمكن أن يضيف الكثير من السكر إلى نظامك الغذائي، مما يؤدي إلى تقلبات نسبة السكر في الدم، الأمر الذي قد يكون خطيرًا بالنسبة لمرضى السكري".