شاهد.. معلم يوظف السبورة بشكل إبداعي أثناء الشرح للطلاب

حظي مقطع فيديو متداول لأحد المعلمين وهو يشرح للطلاب قواعد التوحيد ضمن مادة الدراسات الإسلامية بتفاعل واسع من جانب رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع الذي نشره حساب "الميدان التعليمي" كيف وظف المعلم استخدام السبورة الصفية في شرح الدرس لطلابه بشكل إبداعي، حيث قام بتقسيمها إلى أجزاء.
وتضمن الشرح رسومات تعبيرية للمساعدة على إيصال المعلومة إلى الطلاب بشكل أوضح.
إشادة بالمعلموكتب أحد المتفاعلين: "مبدع ما شاء الله 👌🏻" لكن أول مره يمر علي معلم اسلاميه مرتّب سبورته".
فيما اعتبر آخر أن الطلاب هم الحلقه الاهم من حيث انضباط وسلوك يسمح للمعلم بالإبداع".
فيديو متداول:— الميدان التعليمي (@almaydanedu) September 18, 2023
مُعلم يوظف استخدام السبورة الصفية في شرح الدرس لطلابه بشكل إبداعي. pic.twitter.com/PdVMP5PTY5