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شاهد.. معلم يوظف السبورة بشكل إبداعي أثناء الشرح للطلاب

معلم
جانب من شرح المعلم للطلاب
أ أ
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حظي مقطع فيديو متداول لأحد المعلمين وهو يشرح للطلاب قواعد التوحيد ضمن مادة الدراسات الإسلامية بتفاعل واسع من جانب رواد وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
 وأظهر المقطع الذي نشره حساب "الميدان التعليمي" كيف وظف المعلم استخدام السبورة الصفية في شرح الدرس لطلابه بشكل إبداعي، حيث قام بتقسيمها إلى أجزاء.
وتضمن الشرح رسومات تعبيرية للمساعدة على إيصال المعلومة إلى الطلاب بشكل أوضح.

إشادة بالمعلم

وكتب أحد المتفاعلين: "مبدع ما شاء الله 👌🏻" لكن أول مره يمر علي معلم اسلاميه مرتّب سبورته".
فيما اعتبر آخر أن الطلاب هم الحلقه الاهم من حيث انضباط وسلوك يسمح للمعلم بالإبداع".


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