شاهد.. مصلى في طائرات الخطوط السعودية الحديثة

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أظهرت صور من داخل طائرة حديثة تابعة للخطوط السعودية عن وجود مصلى فيها، حرصًا على السماح للمصلين بأداء الصلاة في مكان مخصص لذلك. اضافة اعلان



ونشر حساب "الطيران السعودي" في منصة "إكس" صورة تظهر المصلى في الطائرات المستلمة حديثاً من طراز B787-10 التابعة الخطوط للسعودية بالهوية الجديدة.

الهوية الجديدة للخطوط السعودية



وعمدت الخطوط السعودية إلى استبدال الهوية السابقة - اللون الكحلي- بالهوية الجديدة بالأزرق والأخضر.وأبرمت الخطوط السعودية، في مارس 2023، اتفاقية مع شركة بوينج الأمريكية، يتم بموجبها زيادة أسطول الطائرات عريضة البدن تتضمن 39 طائرة جديدة من طراز بوينج (B787) دريملاينر مع خيار إضافة 10 طائرات أخرى.وتتضمن الاتفاقية حصول الخطوط السعودية على فئتي طائرة دريملاينر من طراز (B787-9) و(B787-10) والتي تتميز بتقليل استخدام الوقود والانبعاثات بنسبة 25%.