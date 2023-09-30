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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد .. متاجر أبل في قبضة اللصوص والسيول

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متاجر أبل
أ أ
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أظهر مقطع فيديو تعرض أحد متاجر شركة أبل الأمريكية للغرق، فيما أعلنت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ.

متجر أبل:


ويظهر الفيديو تواجد العديد من الأشخاص داخل متجر أبل وكانوا يمشون بحذر شديد نتيجة المياه المتراكمة.

وهطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، منذ أمس الجمعة.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.

سرقة متاجر أبل:


وقبل أيام فوجيء اللصوص الذين هاجموا أحد المتاجر في أمريكا، وقاموا بسرقة آلاف الآيفونات بتوقفها عن العمل.

وعقب الفوضي والهجوم على المتاجر وسرقة الأجهزة، تمكنت شركة أبل من تعطيل جميع الأجهزة المسروقة.

وكان مقطع فيديو قد وثق أعمال شعب ونهب في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث هجم العشرات على المتاجر والمطاعم.

ونشرت مشهورة الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت تعليقا قالت فيه: "يجب على الجميع أن يأكلوا".

ودمر المقتحمون المتاجر من بينها متجر أبل ونجوا في سرقة بعض أجهزة آيفون 15.

سرقة البضائع أمام أعين المارة:


وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو لحظة قيام مجموعة لصوص باقتحام محل تجاري لسرقته في كاليفورنيا بأمريكا. وفيما لم يتدخل أي أحد لاعتراض طريقهم.

واستمر اللصوص في تحويل البضائع وسرقتها أمام أعين الجميع، غير مهتمين لما يدور حولهم. بحسب الفيديو المتداول، كان اللصوص يرتدون أقنعة على وجوههم لإخفاء ملامحهم، وقاموا بسرقة كمية من البضائع.
٢:٥٤ م

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