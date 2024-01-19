شاهد.. ماذا يفعل ثعبان سام في الثلاجة!

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تفاجأت امرأة أسترالية بالعثور على ثعبان أسود ضخم يتدلى من موزع المياه في ثلاجتها.





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الثعابين السوداء ذات البطون الحمراء



واكتشفت جيل أوريكت الثعبان، الذي يقدر طوله بحوالي 80 سم، في 13 يناير في منطقة الترفيه الخارجية بمنزلها في تلال أديلايد، شرق مدينة أديلايد في ولاية جنوب أستراليا.ويبدو أن الثعبان كان يبحث عن بعض الراحة من الحرارة الحارقة وانتهى به الأمر عالقا بعض الشيء في الثلاجة.وحافظت جيل على هدوئها واتصل جيرانها بصياد ثعابين محترف، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".وفي مكان آخر في أستراليا، تم رصد النوع نفسه مختبئا تحت ماكينة صنع القهوة في أحد المطاعم.وتعد الثعابين السوداء ذات البطون الحمراء، شائعة على الساحل الشرقي لأستراليا. وتعرف بأنها سامة، لكنها غير عدوانية ونادرًا ما تعض ما لم يتم استفزازها.ويبدو أنه لا توجد حالات وفاة مؤكدة بسبب لدغتها، وهي أقل سمية من الثعابين الأسترالية الأخرى في عائلة Elapidae.ومع ذلك، فإن سمها يمكن أن يسبب أعراضًا غير سارة مثل النزيف والتورم والصداع وآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال وضعف العضلات.