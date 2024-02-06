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شاهد.. طلاب يبتكرون أصغر روبوت في العالم

طلاب هونج كونج
الطلاب يحتفلون بدخول موسوعة جينيس
أ أ
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دخل أربعة مهندسين ناشئين في إحدى مدارس هونج كونج، موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتصنيعهم لأصغر روبوت في العالم.
وقام كل من آرون هو يات فونج، وإسحاق زاكاري تو، وجاستن وانج تو دونغ، ونج هي ليونج، أعضاء فريق الروبوتات في مدرسة أبرشية للبنين، بتصنيع روبوت يبلغ طوله 5.55 بوصة.اضافة اعلان
وأصبح بذلك أقصر بمقدار 0.44 بوصة من الروبوت صاحب الرقم القياسي السابق، الذي صنعه زين أحمد قريشي عام 2022، وفقًا لوكالة ":يو بي آي".

قواعد موسوعة جينيس لأصغر روبوت بشري

وتتطلب قواعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية لفئة أصغر روبوت بشري أن يكون قادرًا على الحركة على قدمين، بالإضافة إلى قدرته في التعبير باستخدام كتفيه ومرفقيه وركبتيه ووركيه.
وقال الطلاب مطورو الروبوت إنهم يأملون أن يكون بمثابة أداة تعليمية منخفضة التكلفة للطلاب ذوي الدخل المنخفض.

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