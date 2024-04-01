شاهد.. صيني يتقيأ الماء لمدة 6 دقائق دون توقف!

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نجح صيني في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن ابتلع 1.1 جالون من الماء وأعاده ليكون بمثابة نافورة بشرية لمدة 5 دقائق و51.88 ثانية.

ونزّل ما هوي (35 عامًا) الماء واستخدم تحكمه بعضلاته في إخراج الماء من فمه ليتجاوز الرقم القياسي للإثيوبي كيروبيل يلما البالغ 56.36 ثانية.

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إن قواعد أطول فترة لرش الماء من الفم تتطلب أن يتم رش الماء من الفم دون السماح بالمراوغة، على أن تنتهي محاولة التسجيل عندما ينقطع الدفق أو يتوقف.

وأوضحت أن نفث الماء عبارة عن خدعة تتضمن تحكمًا دقيقًا في العضلات ويتم إجراؤها منذ القرن السابع عشر على الأقل.





