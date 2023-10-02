شاهد.. شاب يسحب 6 سيارات بأسنانه ويحقق رقمين قياسيين عالميين

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سجّل شاب أوكراني، رقمين قياسيين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية من خلال سحب 6 سيارات بأسنانه.

وتمكن دميترو هرونسكي (34 عامًا)، من سحب 6 سيارات و6 سائقين باستخدام أسنانه، وهو أكبر عدد من السيارات المسحوبة مرة واحدة والمُسجل في الموسوعة. اضافة اعلان

وبلغ وزن السيارات الست والسائقين نحو 7604 كجم.

كما استطاع تحطيم الرقم الثاني – السحب الأسرع لمسافة 30 مترًا – بسحب سيارة أجرة تزن 1,040 كجم، وهو رقم يفوق بكثير المتطلب الأدنى الذي هو 900 كجم، وبوجود السائق داخل السيارة، بلغ الوزن الإجمالي 1,100 كجم.





الرقمان السابقان



وحطم هرونسكي بذلك الرقم القياسي الأول للأسترالي كونلي ماجنوسون، الذي سحب 5 سيارات بأسنانه عام 2021، والرقم الثاني المسجل باسم السوري يزن صالح، الذي تمكن من سحب سيارة لمسافة 30 مترًا في 18.13 ثانية عام 2022.وقال لاعب كمال الأجسام لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "هوايتي هي حيل القوة القصوى، وهدفي هو أن أكون حاملاً للأرقام القياسية المتعددة".وسبق أن سجل الرقم القياسي لسحب أثقل قاطرة بالعنق بوزن 32 طنًا، في عام 2022.