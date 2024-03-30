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شاهد.. دعاء "الدوسري" في صلاة التراويح بالمسجد الحرام وتأثر المصلين

المسجد الحرام - دعاء - صلاة التراويح - رمضان - شؤون الحرمين (2)
حشود المصلين في صلاة التراويح
أ أ
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نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو يظهر تأثر المصلين أثناء دعاء إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري في صلاة التراويح ليلة الجمعة 20 رمضان.اضافة اعلان
وامتلأ المسجد الحرام، والشوارع المحيطة به بحشود المصلين أثناء صلاة التراويح. 


صلاة التهجد في المسجد الحرام

في غضون ذلك، حددت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، موعد صلاة التهجد في المسجد الحرام في الثلث الأخير من الليل، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أن يكون موعدها في المملكة بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة، لتكون الساعة 12:30 صباحًا تقريبًا.
ويؤم المصلين في صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، 4 أئمة، وهم: الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس، الدكتور الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

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