شاهد.. ثعلب يسرق هاتفًا ويلتقط فيديو سيلفي

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بينما كان يستعد منقذ حيوانات في بريطانيا بإعداد هاتفه لتصوير عملية إنقاذ ثعلب، تفاجأ بثعلب آخر يختطف الجهاز ويهرب به.

وقال بن فيتزكوستا، مسؤول إنقاذ الحيوانات في منظمة (RSPCA)، إنه استجاب لبلاغ في منطقة غابات في باجشوت عن ثعلب مصاب في ساقه، وأثناء قيامه بإعداد هاتفه لتسجيل فيديو لعملية الالتقاط، اختطفه ثعلب آخر من يده.





العثور على الهاتف



ويُظهر مقطع فيديو، الثعلب وهو يضع الهاتف أسفل شجيرة قريبة ويشمه، وتمكن من التقاط فيديو سيلفي أثناء ذلك.وتمكن فيتزكوستا من اللحاق به واستعاد هاتفه، قائلاً: "لاأصدق أن هذا قد حدث للتو"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وأضاف: "لقد أسعد يومي بصراحة، الفيديو مضحك للغاية. أنا سعيد لأنني استعدت هاتفي - كان علي أن أركض للحاق به لأنني كنت أعرف أنه سيلقيه في الأدغال في مكان ما".وأشار إلى أنه تمكن بعد ذلك من تحديد مكان الثعلب الثاني المصاب وتمكن من إنقاذها، ويخضع للعلاج حاليًا لأنه يعاني من التهاب في ساقه بسبب إصابة قديمة.