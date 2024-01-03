الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. الوشق الأحمر يقطع نهراً بقفزة واحدة

الوشق الأحمر
الوشق الأحمر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لوشق أحمر يقطع أحد الأنهار بقفزة واحدة وبارتفاع غير متوقع قارب المترين تقريبا.

الوشق الأحمر يعبر نهرا بقفزة واحدةاضافة اعلان


وأظهر المقطع، حيوان الوشق الأحمر، على حافة نهر، وفجأة قفز قفزة عالية انتقل من خلالها إلى الجانب الآخر من النهر في مشهد مذهل.

يذكر أن حيوان الوشق الأحمر، هو حيوان ثديي من فصيلة السنوريات يعيش في أمريكا الشمالية، وتشير أحافيره إلى أنه يعيش هناك منذ حوالي 1,8 مليون سنة.

معلومات عن الوشق الأحمر


وتمتد مواطنه بسلالاته الاثنتي عشرة المختلفة من جنوب كندا إلى شمال المكسيك، بما في ذلك معظم الولايات الأمريكية المتجاورة.
والوشق الأحمر حيوان مفترس قابل للتكيف يعيش في المناطق ذات الأشجار والمناطق شبه الصحراوية، وفي أطراف المناطق الحضرية والغابات، وفي بيئات المستنقعات، ولا يزال يعيش في معظم المناطق الأصلية له، وتتمتع أفراده بصحة جيدة.

اقرأ أيضا

ولادة توأم في يومين وعامين منفصلين!

"اذكر ربك في تغريدة".. هاشتاق أطيب الكلمات يسيطر على "إكس" في المملكة

ما حكم التورع عن ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟ "الخثلان" يوضح

يهدد خصوصياتك.. كيف تعرف أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

أعراض "الأرق المزمن" تعرف على أهم الأسباب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-02 at 4.33.41 PM
5:39 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

الطريقة السليمة لغرس فسائل النخيل المشتولة

العمل الليلي
12:22 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

"الإيجابية السامة" في العمل تؤثر على إنتاجية الموظف

شلل النوم
10:18 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

حيلة عسكرية تجعلك تنام في دقيقتين فقط!

الباحث أحمد الغساف
8:16 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

أكثر من تقلد مناصب وزارية.. قصة الوزير الذي أدى القسم خارج المملكة (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اغلاق - مخالف - التجارة - مداهمة
10:03 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. لحظة مداهمة مصنع مخالف بالمنطقة الشرقية.. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه

امطار - حائل - تبوك - الحدود الشمالية
9:55 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار أحمر على الحدود الشمالية.. وتحذير للمنطقة الشرقية

تطبيق مستقبلهم
9:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل..لأولياء الأمور .. تقويم التعليم تطلق تطبيق مستقبلهم لدعم رحلة الأبناء التعليمية وهذه أهدافه

حساب مواطن
8:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

الزلزال المدمر في اليابان
7:34 م الأربعاء، 03 يناير 2024

"زلازل وتحطم طائرات وحرائق وعمليات طعن" خلال أيام.. 4 كوارث كبرى تضرب اليابان

صالح الفوزان
7:27 م الأربعاء، 03 يناير 2024

فقد الماء فتوضأ دون أن يبحث أو يسأل عنه.. ما حكم طهارته؟