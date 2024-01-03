شاهد.. الوشق الأحمر يقطع نهراً بقفزة واحدة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لوشق أحمر يقطع أحد الأنهار بقفزة واحدة وبارتفاع غير متوقع قارب المترين تقريبا.





الوشق الأحمر يعبر نهرا بقفزة واحدة اضافة اعلان



معلومات عن الوشق الأحمر



وأظهر المقطع، حيوان الوشق الأحمر، على حافة نهر، وفجأة قفز قفزة عالية انتقل من خلالها إلى الجانب الآخر من النهر في مشهد مذهل.يذكر أن حيوان الوشق الأحمر، هو حيوان ثديي من فصيلة السنوريات يعيش في أمريكا الشمالية، وتشير أحافيره إلى أنه يعيش هناك منذ حوالي 1,8 مليون سنة.وتمتد مواطنه بسلالاته الاثنتي عشرة المختلفة من جنوب كندا إلى شمال المكسيك، بما في ذلك معظم الولايات الأمريكية المتجاورة.والوشق الأحمر حيوان مفترس قابل للتكيف يعيش في المناطق ذات الأشجار والمناطق شبه الصحراوية، وفي أطراف المناطق الحضرية والغابات، وفي بيئات المستنقعات، ولا يزال يعيش في معظم المناطق الأصلية له، وتتمتع أفراده بصحة جيدة.