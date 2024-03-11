شاهد.. أول صورة لهلال رمضان

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نشر مركز الفلك الدولي أول صورة لهلال شهر رمضان 1445هـ.

والتقطت الصورة نهار اليوم الاثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.

ورصد المركز بعد القمر عن الشمس بنسبة 13.0 درجة.







هلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الإثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة. في أول صورة لهلال رمضانهلال شهر رمضان 1445هـ كما تم تصويره نهارا يوم الإثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة. pic.twitter.com/ttRaviRhM4 March 11, 2024

رؤية هلال شهر رمضان



وثبتت رؤية هلال شهر رمضان في العديد من الدول أمس، من بينها المملكة، بينما تعذر رؤيته في العديد من الدول الأخرى.وقال مركز الفلك الدولي أمس، إنه في محاولة لرؤية الهلال استُخدمت تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.وأضاف عبر موقع "إكس"، أن استخدام تقنية التصوير الفلكي أمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال علما بأن السماء صافية جدًا.