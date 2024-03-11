الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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شاهد.. أول صورة لهلال رمضان

أول صورة لهلال رمضان
أول صورة لهلال رمضان
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 نشر مركز الفلك الدولي أول صورة لهلال شهر رمضان 1445هـ.
والتقطت الصورة نهار اليوم الاثنين 11 مارس 2024م من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الإمارات. اضافة اعلان
ورصد المركز بعد القمر عن الشمس بنسبة 13.0 درجة.


رؤية هلال شهر رمضان

وثبتت رؤية هلال شهر رمضان في العديد من الدول أمس، من بينها المملكة، بينما تعذر رؤيته في العديد من الدول الأخرى.
وقال مركز الفلك الدولي أمس، إنه في محاولة لرؤية الهلال استُخدمت تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، والمتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.
وأضاف عبر موقع "إكس"، أن استخدام تقنية التصوير الفلكي أمكنت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال علما بأن السماء صافية جدًا.

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