شاهد.. أنثى الفيل تهرب من السيرك وتسبب فوضى مرورية

أ أ

هربت أنثى الفيل من سيرك متنقل بولاية مونتانا الأمريكية إلى الشوارع المحيطة، بعد أن تملكها الفزع بسبب صوت عادم عربة أثناء استحمامها.

حدثت الواقعة قبيل بدء عرض في مدينة بوتي، مما دفع أنثى الفيل، واسمها" فيولا" إلى اختراق سياج، والسير لفترة وجيزة في أكثر شوارع المدينة ازدحامًا في وقت الظهيرة، متسببة في عرقلة حركة المرور، قبل أن يتم نقلها مرة أخرى في مقطورة.

وقال جي بي جالاجر، الرئيس التنفيذي لمقاطعة سيلفر باو، إن أنثى الفيل هربت من سيرك جوردان العالمي يوم الثلاثاء وسارت في وسط شارع هاريسون أفينيو وسط حركة مرور كثيفة.

وأوضح العمدة إد ليستر، أن "فيولا" هربت من السيرك عندما فاجأتها سيارة عابرة.





تفاصيل واقعة هروب أنثى الفيل



وكانت فيولا تستحم خلف مركز بوتي سيفيك سنتر بعد ظهر يوم الثلاثاء عندما شعرت بالفزع، فاخترقت سياجًا متهالكًا وخرجت إلى شارع هاريسون أفينيو، وهو شارع مكون من أربعة مسارات، فتوقفت حركة المرور وأخرج الناس هواتفهم المحمولة لالتقاط المشاهد المصورة.وسارت فيولا في الطريق قبل أن تتجه إلى موقف سيارات متجر وكازينو، والتقطت كاميرات المراقبة الخاصة في المدينة صورًا من عدة زوايا لأنثى الفيل وهي تسير في الشارع أمام المبنى، وتتجول في موقف السيارات وبجانبها مدربها، ثم انتقلت بعد ذلك إلى حديقة سكنية، حيث بدأت تأكل بعض العشب.وأضاف جالاجر لشبكة "سي بي إس نيوز"، أن أنثى الفيل الهاربة تسببت في أضرار طفيفة لمنطقة التخزين في المركز المدني، لكننا "ممتنون لأن الجميع ظلوا سالمين".وانتهت المطاردة بإلقاء القبض على فيولا من قبل معالجيها وإعادتها بأمان إلى السيرك.يشار إلى أن "فيولا" هربت من السيرك من قبل في عامي 2010 و 2014.