شاهد.. ألماني يدخل موسوعة جينيس بلقب أسرع من شرب القهوة

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نجح رجل ألماني في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، عندما تناول كوبًا من القهوة في 3.12 ثانية.





لقب الأسرع في شرب فنجان من القهوة اضافة اعلان



وأعلنت موسوعة جينيس، السجلات أن فيليكس فون ميبوم حصل على لقب الأسرع في شرب فنجان من القهوة في فرانكفورت.وسجل فون ميبوم 3.12 ثانية، وهو أقل بـ 0.05 ثانية من الرقم القياسي السابق، الذي سجله زميله الألماني أندريه أورتولف في عام 2021، وفقًا لوكالة الأنباء "يو بي آي".وأظهر مقطع فيديو محاولة فون ميبوم الناجحة وهو يشرب قدحًا القهوة بينما لا يزال ساخنًا ويتصاعد منه البخار.