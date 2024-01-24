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شاهد.. أغرب طريقة لبقاء التمساح على قيد الحياة خلال الشتاء

تمساح
تماسيح
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أظهر مقطع فيديو، كيف يتمكن تمساح من البقاء على قيد الحياة في بركة متجمدة داخل أحد المتنزهات الأمريكية. 

تمساح  داخل متنزه جاتور كانترياضافة اعلان

يُظهر المقطع الذي نشره مركز إنقاذ الحياة البرية في تكساس، على تطبيق تيك توك"، تمساحًا  داخل متنزه جاتور كانتري في مدينة بومونت وجسده تحت الجليد، لكن خطمه يبرز من خلال ثقب صغير فيه.
وقال جاري سوراج، الذي يمتلك أكبر حديقة للتماسيح في تكساس، إن الوضع غير المعتاد للتمساح هو سلوك طبيعي في الطقس الشتوي بالنسبة للحيوانات ذات الدم البارد، بحسب وكالة "يو بي آي".

حياة التماسيح في درجات الحرارة المتجمدة

وتدخل التماسيح في درجات الحرارة المتجمدة في حالة من السبات، وهي نسخة من السبات لدى الحيوانات ذوات الدم البارد.
ويقول سوراج في الفيديو: "قلبه ينبض ثلاث نبضات في الدقيقة. يا جماعة، هذا مدهش. هذه هي الطريقة التي تعيش بها التماسيح في الجليد".
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