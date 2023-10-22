سيناريوهات مخيفة.. كيف ينجو البشر من حرب نووية محتملة؟

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وسط مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، أصدر أحد الأطباء دليلًا حول النجاة من التداعيات النووية المحتملة في حال تفجّر صراع كوني قد يكون له عواقب وخيمة على البشرية. اضافة اعلان

وقام الدكتور عبود بكري، وهو طبيب مقيم في كاليفورنيا، بتمشيط جبال من الأوراق البحثية لمعرفة كيف تعاملت الولايات المتحدة مع التهديدات السابقة لإنشاء دليل البقاء النهائي في ظل التداعيات النووية التي تلوح في الأفق.

وخلص إلى أن هناك ثلاثة مفاهيم حادة للبقاء على قيد الحياة: المسافة من الانفجار النووي، ووقت التعرض للإشعاع، والحماية المناسبة.

وحث بكري، الأشخاص ذوي الأجسام النحيلة على زيادة نسبة الدهون في الجسم، حيث قد يكون الطعام نادرًا بعد سقوط القنابل الأولى.





12.500 رأس نووي في جميع أنحاء العالم



تناول الأطعمة المصنعة



البعد عن منطقة الانفجار



كل ثانية لها أهميتها بعد الانفجار



الاحتماء بالدروع المناسبة



وهناك ما لا يقل عن 12.500 رأس نووي في جميع أنحاء العالم.وقال بول جامبلز، المؤسس المشارك والشريك الإداري في مجموعة (MBMG Family Office Group)، لوكالة "بلومبرج": "إننا أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى".ويأتي ذلك بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، مما دفع الولايات المتحدة بالإسراع لمساعدة أوكرانيا.وكانت الدولتان الشرقيتان في حالة حرب منذ عام 2014، لكن الغزو الأخير كان أهم هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.بالإضافة إلى ذلك، تجدد القتال في الشرق الأوسط عقب التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأوضح بكري، أنه قام بتحليل البيانات الواردة من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ومنظمة الصحة العالمية، والحكومة الأمريكية.بينما يطلب معظم الأطباء من الناس الابتعاد عن الأطعمة المصنعة، قال بكري إنهم سيرغبون في تخزينها في حالة حدوث تداعيات نووية، وذلك لأن الغذاء قد يكون نادرًا، ويريد الناس استهلاك أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية من أجل البقاء.ووفقا لموقع الحكومة الأمريكية، فإن الأطعمة المعلبة والخلطات الجافة وغيرها من العناصر التي لا تحتاج إلى تبريد أو طهي أو ماء تعتبر مثالية للكوارث.ومن ذلك وفق ما أشار الموقع: اللحوم المعلبة والفواكه والخضروات. ألواح البروتين أو الفاكهة، والحبوب الجافة أو الجرانولا؛ زبدة الفول السوداني؛ فاكهة مجففة؛ العصائر المعلبة والحليب المبستر غير القابل للتلف.واقترح بكري أيضًا إمكانية الصيام، لافتًا إلى أن كل رطل من الدهون يعادل يومًا ونصف من الطاقة.وقال بكري: "قد يكون من الحكمة التكيف من الآن لأن الأيام القليلة الأولى ستكون قاسية. قد يكون من الحكمة ألا تكون نحيفًا جدًا (لن يكون لدى المؤثرين الذين يتمتعون باللياقة البدنية بنسبة خمسة بالمائة (دهون في الجسم( سعرات حرارية كافية للبقاء على قيد الحياة)".كما اقترح أيضًا أن يكون لدى الأشخاص أجهزة راديو تعمل بالبطارية أو تعمل بذراع تدوير يدوية، وذلك بسبب النبضات الكهرومغناطيسية الناتجة عن الانفجار التي تؤدي إلى تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".قال بكري: "كما هو الحال في العقارات، مفتاح البقاء هو الموقع، الموقع، الموقع".عندما تصطدم قنبلة نووية، فإنها ترسل موجة صادمة يمكن أن تمتد لمسافة نصف ميل تقريبًا من الهدف.ويمكن أن يمتد الضرر الحراري لمسافة ميل واحد تقريبًا، ويمكن أن ينتقل الحطام المتطاير لمسافة تصل إلى بضعة أميال، ويمكن أن يصل الإشعاع الناتج عن الانفجار إلى الأشخاص إلى ما بعد ثلاثة أرباع ميل من موقع الانفجار.وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يحدث التساقط الإشعاعي في نمط بيضاوي غير منتظم في اتجاه هبوب الرياح، ويمكن أن يمتد الإشعاع القاتل إلى مسافة ستة أميال.كما سلط بكري الضوء على حقيقة أن هناك بعض النقاط الساخنة التي من المحتمل أن تتعرض للهجوم أولاً.وتعد النقاط الساخنة في الولايات المتحدة موطنًا لصوامع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي تقع في خمس ولايات: كولورادو، وايومنج، ونبراسكا، ومونتانا، وداكوتا الشمالية.وأقامت الحكومة الأمريكية هذه المواقع عمدًا خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي السابق. وفي حالة وقوع هجوم، تسقط القنابل على مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.وعُرفت هذه المناطق بولايات "الإسفنج النووي" التي يجب التضحية بها.وتُظهر الخريطة التي أصدرها مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية في عام 2002، الأهداف المحتملة في كل ولاية، مع وجود مجموعات كثيفة على طول الساحل الشرقي وكاليفورنيا.وسلط الضوء على مجموعات كبيرة في كولورادو ومونتانا وداكوتا الشمالية ووايومنج.وهناك حوالي 90 محطة نووية نشطة، وهي أهداف نموذجية، في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطات في ألاباما، وأريزونا، وماريلاند، ونيوجيرسي، وبنسلفانيا، وتينيسي.وتشير الخريطة إلى أن العقارات الأكثر أمانًا تقع في أجزاء من أيداهو وماين وشمال كاليفورنيا وأوريجون، حيث إن الافتقار إلى المحطات النووية وتزايد عدد السكان المتناثر يجعلها أهدافًا أقل احتمالًا.قال بكري: "الإشعاع هو الأعلى والأكثر فتكًا على الفور، لكن هذه النظائر النووية ليست مستقرة وتتحلل بسرعة. كلما زاد وقت العزل بعيدًا عن التعرض (للانفجار) = المزيد من البقاء على قيد الحياة".وستحدث تأثيرات محددة أثناء الانفجار النووي الذي يبدأ بعد ميلي ثانية واحدة من الاصطدام ويستمر لعدة أيام.وسيظهر وميض شديد من الضوء خلال ميلي ثانية واحدة من الانفجار، وسيتم إطلاق الإشعاع الأولي.وفي الوقت نفسه، ستصبح الأرض المحيطة مصدرًا للإشعاع المتبقي، وقد يؤدي النبض الكهرومغناطيسي إلى تعطيل التقنيات والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وهنا ستصل كرة النار إلى حجمها الأكبر.وقال بكري: "على الفور، هناك مخاطر الحروق والعين والنبض الكهرومغناطيسي".بعد ثوانٍ من الاصطدام، ستشتعل النيران على بعد أميال قليلة، وستصل موجات الانفجار إلى ميل واحد على الأقل من موقع التفجير.ستظهر سحابة متساقطة بعد دقائق من الانفجار مثل سحابة ضخمة على شكل فطر ترتفع من الأرض ثم تسقط الجزيئات المتساقطة مرة أخرى إلى الأرض.وفي غضون ساعات من سقوط القنبلة، ستلتقط الرياح الجسيمات الخطرة وتبتعد أميالاً خارج منطقة الانفجار.وفي الأيام التالية للانفجار، ستشق مستويات منخفضة من التساقط طريقها إلى جميع أنحاء العالم، مما يخلق أنماطًا مناخية غير مكتملة.قال بكري: "كلما زادت "الأشياء" بينك وبين الانفجار، كان ذلك أفضل".أوضح الطبيب أن البقاء في الداخل وتحت الأرض وارتداء المزيد من الملابس والبحث عن مأوى في الهياكل المصنوعة من الرصاص سيزيد من فرص البقاء على قيد الحياة.أضاف: ''يتم مواجهة الإشعاع الناتج عن التساقط في أشكال إشعاع ألفا وبيتا وجاما.' الملابس العادية توفر الحماية من إشعاعات ألفا وبيتا. يعد المأوى الرصاصي مثاليًا حيث إن السماكة الأكبر تكون أفضل، خاصة في الـ 24 ساعة الأولى"."وأوضح أيضًا أنه بعد الانفجار مباشرة، من الحكمة خلع الملابس الملوثة، والاستحمام أو غسل الجسم بقوة، وتجنب تناول واستنشاق المواد المشعة.واقترح بكري أنه في حالة توفر قطعة واحدة من الرصاص، يجب على الشخص استخدامها لحماية حوضه.وقال: "الفكرة هي استخدام ما يكفي من مادة التدريع لحماية التركيز العالي من نخاع العظم في منطقة الحوض، والذي يحتوي على ما يكفي من الخلايا الجذعية المتجددة لإعادة ملء الجسم بنخاع العظم غير المتأثر".