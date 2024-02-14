سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميًا.. التفاصيل

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أظهرت إحصائيات حديثة، أن المملكة تحتل مركزًا متأخرًا من حيث سن
التقاعد من العمل، حسب بيانات نشرتها مؤسسة اقتصاديات التداول المتخصصة بتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات لـ196 دولة حول العالم،
سن التقاعد الأعلى في العالم في عمر الـ 67وبلغ سن التقاعد الأعلى عمر 67 سنة في كل من دول: أستراليا، الدنمارك،
اليونان، أيسلندا، إيطاليا، هولندا، أمريكا.
السن الأصغر للتقاعد عالميًا في عمر 60 سنةوكان السن الأصغر للتقاعد هو عمر 60 سنة في دول: الجزائر، الصين، الهند،
ماليزيا، مايكرونيزيا، منغوليا، السعودية، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، كوريا
الجنوبية، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.
سن التقاعد الأقل عالميًا في إندونيسيا عند 58 سنةوجاء السن الأقل للتقاعد في عمر 59 سنة في دولة بنجلاديش وعمر 58 سنة في
إندونيسيا.
سن التقاعد من العمل حول العالمأستراليا 67
الدنمارك 67
اليونان 67
أيسلندا 67
إسرائيل 67
إيطاليا 67
هولندا 67
الولايات المتحدة 66.67
إسبانيا 66.5
البرتغال 66.33
ألمانيا 66
أيرلندا 66
المملكة المتحدة 66
قبرص 65.5
ألبانيا 65
النمسا 65
أذربيجان 65
بلجيكا 65
البرازيل 65
كندا 65
تشيلي 65
كرواتيا 65
جورجيا 65
هونغ كونغ 65
المجر 65
ليختنشتاين 65
لوكسمبورغ 65
المكسيك 65
نيوزيلندا 65
بولندا 65
رومانيا 65
صربيا 65
سويسرا 65
منطقة اليورو 64.99
الاتحاد الأوروبي 64.85
إستونيا 64.75
لاتفيا 64.75
ليتوانيا 64.67
بلغاريا 64.58
فنلندا 64.5
جمهورية التشيك 64.33
اليابان 64
مالطا 64
أرمينيا 63
بيلاروسيا 63
كازاخستان 63
مولدوفا 63
روسيا 63
سنغافورة 63
سلوفاكيا 63
السويد 63
طاجيكستان 63
فرنسا 62.25
النرويج 62
تركمانستان 62
فيتنام 61
الجزائر 60
الصين 60
الهند 60
ماليزيا 60
ميكرونيزيا 60
منغوليا 60
المملكة العربية السعودية 60
سلوفينيا 60
جنوب أفريقيا 60
كوريا الجنوبية 60
تركيا 60
أوكرانيا 60
أوزبكستان 60
بنجلاديش 59
إندونيسيا 58