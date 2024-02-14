سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميًا.. التفاصيل

أ أ

أظهرت إحصائيات حديثة، أن المملكة تحتل مركزًا متأخرًا من حيث سن التقاعد من العمل، حسب بيانات نشرتها مؤسسة اقتصاديات التداول المتخصصة بتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات لـ196 دولة حول العالم،





سن التقاعد الأعلى في العالم في عمر الـ 67



السن الأصغر للتقاعد عالميًا في عمر 60 سنة



سن التقاعد الأقل عالميًا في إندونيسيا عند 58 سنة



سن التقاعد من العمل حول العالم



وبلغ سن التقاعد الأعلى عمر 67 سنة في كل من دول: أستراليا، الدنمارك، اليونان، أيسلندا، إيطاليا، هولندا، أمريكا.وكان السن الأصغر للتقاعد هو عمر 60 سنة في دول: الجزائر، الصين، الهند، ماليزيا، مايكرونيزيا، منغوليا، السعودية، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.وجاء السن الأقل للتقاعد في عمر 59 سنة في دولة بنجلاديش وعمر 58 سنة في إندونيسيا.أستراليا 67الدنمارك 67اليونان 67أيسلندا 67إسرائيل 67إيطاليا 67هولندا 67الولايات المتحدة 66.67إسبانيا 66.5البرتغال 66.33ألمانيا 66أيرلندا 66المملكة المتحدة 66قبرص 65.5ألبانيا 65النمسا 65أذربيجان 65بلجيكا 65البرازيل 65كندا 65تشيلي 65كرواتيا 65جورجيا 65هونغ كونغ 65المجر 65ليختنشتاين 65لوكسمبورغ 65المكسيك 65نيوزيلندا 65بولندا 65رومانيا 65صربيا 65سويسرا 65منطقة اليورو 64.99الاتحاد الأوروبي 64.85إستونيا 64.75لاتفيا 64.75ليتوانيا 64.67بلغاريا 64.58فنلندا 64.5جمهورية التشيك 64.33اليابان 64مالطا 64أرمينيا 63بيلاروسيا 63كازاخستان 63مولدوفا 63روسيا 63سنغافورة 63سلوفاكيا 63السويد 63طاجيكستان 63فرنسا 62.25النرويج 62تركمانستان 62فيتنام 61الجزائر 60الصين 60الهند 60ماليزيا 60ميكرونيزيا 60منغوليا 60المملكة العربية السعودية 60سلوفينيا 60جنوب أفريقيا 60كوريا الجنوبية 60تركيا 60أوكرانيا 60أوزبكستان 60بنجلاديش 59إندونيسيا 58