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سن التقاعد في المملكة بين الدول الأقل عالميًا.. التفاصيل

التقاعد عالميا
سن التقاعد عالميًا
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أظهرت إحصائيات حديثة، أن المملكة تحتل مركزًا متأخرًا من حيث سن التقاعد من العمل، حسب بيانات نشرتها مؤسسة اقتصاديات التداول المتخصصة بتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات لـ196 دولة حول العالم،اضافة اعلان

سن التقاعد الأعلى في العالم في عمر الـ 67

وبلغ سن التقاعد الأعلى عمر 67 سنة في كل من دول: أستراليا، الدنمارك، اليونان، أيسلندا، إيطاليا، هولندا، أمريكا.

السن الأصغر للتقاعد عالميًا في عمر 60 سنة

وكان السن الأصغر للتقاعد هو عمر 60 سنة في دول: الجزائر، الصين، الهند، ماليزيا، مايكرونيزيا، منغوليا، السعودية، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان.

سن التقاعد الأقل عالميًا في إندونيسيا عند 58 سنة

وجاء السن الأقل للتقاعد في عمر 59 سنة في دولة بنجلاديش وعمر 58 سنة في إندونيسيا.

سن التقاعد من العمل حول العالم

أستراليا 67
الدنمارك 67
اليونان 67
أيسلندا 67
إسرائيل 67
إيطاليا 67
هولندا 67
الولايات المتحدة 66.67
إسبانيا 66.5
البرتغال 66.33
ألمانيا 66
أيرلندا 66
المملكة المتحدة 66
قبرص 65.5
ألبانيا 65
النمسا 65
أذربيجان 65
بلجيكا 65
البرازيل 65
كندا 65
تشيلي 65
كرواتيا 65
جورجيا 65
هونغ كونغ 65
المجر 65
ليختنشتاين 65
لوكسمبورغ 65
المكسيك 65
نيوزيلندا 65
بولندا 65
رومانيا 65
صربيا 65
سويسرا 65
منطقة اليورو 64.99
الاتحاد الأوروبي 64.85
إستونيا 64.75
لاتفيا 64.75
ليتوانيا 64.67
بلغاريا 64.58
فنلندا 64.5
جمهورية التشيك 64.33
اليابان 64
مالطا 64
أرمينيا 63
بيلاروسيا 63
كازاخستان 63
مولدوفا 63
روسيا 63
سنغافورة 63
سلوفاكيا 63
السويد 63
طاجيكستان 63
فرنسا 62.25
النرويج 62
تركمانستان 62
فيتنام 61
الجزائر 60
الصين 60
الهند 60
ماليزيا 60
ميكرونيزيا 60
منغوليا 60
المملكة العربية السعودية 60
سلوفينيا 60
جنوب أفريقيا 60
كوريا الجنوبية 60
تركيا 60
أوكرانيا 60
أوزبكستان 60
بنجلاديش 59
إندونيسيا 58

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