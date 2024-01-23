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سلطان آل فارح: كيف توفر أموالك من كل بند في مصروفاتك اليومية؟ (فيديو)

سلطان
عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح
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أكد الخبير المالي وعضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، على أن إدارة المال في أبسط البنود يمكن أن تقود في النهاية إلى نجاحك في ضبط حياتك المالية.اضافة اعلان

كيف توفر أموالاً من كل بند في مصروفاتك؟

وضرب عضو الشورى مثلا بفنجان القهوة الذي يتناوله البعض يوميًا، والذي تبدأ أسعاره من 9 ريالات إلى 17 ريالًا، وبالتالي فإن متوسط سعر الفنجان حوالي 13 ريالًا للكوب الواحد يوميا.
وقال: إذا قمنا بشراء ماكينة لصنع القهوة تكلفتها 400 ريال ومعها 10 أقراص قهوة بـ 30 ريالًا ، أي أن تكلفة الكوب الواحد سوف تكون 3 ريالات فقط، حسب تصريحاته لـ "قناة السعودية".

توفير 300 ريال شهريا من فنجان القهوة

وأضاف، استطعنا تخفيض عشرة ريالات من كل كوب قهوة يوميا أي في الشهر 300 ريال تم توفيرها من بند واحد فقط، من خلال الإدارة الجيدة.
ونصح آل فارح عليك أن تتشاور مع أسرتك، حول كيفية إنفاق الدخل، ولا ضير من أن تدفع كل أفراد الأسرة إلى العمل ولو بشكل جزئي، من ناحية ستحصل على دخل إضافي ومن ناحية اخرى ستعلم الأبناء سلوكيات حميدة.

أزمات البعض المالية سلوك وليست أموال

وقال آل فارح، اشتكى لي زميل من أنه يتقاضى 15 ألف ريال ويعاني من النفقات، فقلت له أنها أزمة سلوك وليست أزمة أموال، ونصحته بتوفير 200 ريال فقط كل شهر.

ادفع أسرتك للعمل ولو بدوام جزئي

وتابع، بعد مضى عدة أشهر فقط أصبح ويوفر من راتبه 3 آلاف ريال، لأن التعود على التوفير سلوك يدفع صاحبه إلى إدارة أمواله بصورة ناجحة.
وأشار إلى ضرورة وجود القدوة الصالحة ماليا، لانك أنت الوحيد الذي ستحمل هم مشاكلك المالية، لذا اهتم بمشورة من يوفر عليك مالك ويساهم في ضبط نفقاتك وحياتك المالية.

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