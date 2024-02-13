الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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سقوط طائرة في البحر قبالة هذه الدولة ونجاة جميع ركابها

غرق طائرة
سقوط طائرة في البحر قبالة جزيرة سان كريستوبال
أ أ
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هبطت طائرة صغيرة اضطراريا في البحر، قبالة جزيرة سان كريستوبال الإكوادورية في أرخبيل غالاباغوس، وما لبثت أن غرقت من دون وقوع أي إصابات بين ركابها التسعة.اضافة اعلان

نجاة ركاب الطائرة الـ 9 بعد سقوطها في البحر

وأكد جهاز الدفاع المدني، أمس الاثنين، أن "لا مفقودين أو قتلى" بين ركاب الطائرة وأن جميع من كانوا فيها "بصحة جيدة".
ويبعد موقع الحادث نحو 1,6 كيلومتر من شاطئ بونتا كارولا في سان كريستوبال، وهي إحدى الجزر المأهولة الواقعة شرق الأرخبيل الذي تصنفه اليونسكو موقعًا للتراث العالمي.

هبوط الطائرة اضطراريًا بعد إقلاعها بوقت قصير

وهبطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من سان كريستوبال متجهة إلى جزيرة إيزابيلا، وهي الأكبر في جزر غالاباغوس.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة البيضاء الصغيرة تطفو على المياه، تحت المطر الاستوائي، فيما هُرع زورق لنجدتها.

تقويم الأثر البيئي للحادث من سلطات المحمية

وقال مسؤول في خفر السواحل إن الطائرة غرقت بعد ذلك، مضيفًا أن البحرية وسلطات المحمية ستجري "تقويمًا للأثر البيئي" للحادث.
وأفاد الدفاع المدني المحلي بأن الناجين التسعة، وهم سبعة ركاب واثنان من أفراد الطاقم، ومن بينهم امرأة وطفلان، نقلوا إلى مستشفى في بويرتو باكويريزو مورينو، عاصمة مقاطعة غالاباغوس، لإجراء الفحوص لهم.

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