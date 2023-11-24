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سقوط أول ضحية لـ "بق الفراش"

بق الفراش
أول ضحية لـ "بق الفراش"
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أثار انتشار حشرة «بق الفراش» في مطلع خريف عام 2023، موجة من القلق داخل فرنسا؛ إذ باتت تشكل خطراً على الصحة والأمن والاقتصاد الفرنسي.اضافة اعلان

وفاة مسن في مدينة ليون

وأفادت صحيفة Parisien الفرنسية، بوفاة رجل مسن في مدينة ليون، أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله.
وعانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، وبناء على نصيحة من عاملة تنظيفات، اشترى منتجا صينيا شديد السمية لمكافحة بق الفراش.

نجل المتوفى عثر على والده وعمه

وعثر نجل المتوفى على والده البالغ من العمر 87 عاما ميتا، وكان معه أيضا شقيقه البالغ من العمر 63 عاما فاقد الوعي، وتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى، وفقًا لـ "روسيا اليوم".
وصرح نجل المتوفى للصحيفة: «قال الأطباء إن والدي أصيب بنزيف في الدماغ».

العثور على مادة محظورة لسميتها

وقد عثر رجال الشرطة في شقته على علبة من مادة Sniper 1000 EC المحظور بيعها في الاتحاد الأوروبي بسبب سميتها العالية.
وتقوم الآن الشرطة الفرنسية بالتحقيق في قضية القتل غير العمد والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.

وصول "بق الفراش" إلى البرلمان الفرنسي

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق، بوصول بق الفراش إلى البرلمان الفرنسي. كما أفادت بأن أسرة من بين كل عشر أسر في فرنسا تعاني من هذه الحشرات.

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