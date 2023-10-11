سعادة الدنيا والآخرة.. هاشتاق "من لزم الاستغفار غمرته الأفراح" يتصدر الترند

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تصدر وسم "#من_لزم_الاستغفار_غمرته_الافراح" ترند تويتر في المملكة، وذلك مع الساعات الأولى من صباح اليوم.

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أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله الاستغفار



فضل وفوائد الاستغفار



لزوم الاستغفار سعادة في الدنيا والآخرة



وقال فهد الجهني على حسابه في منصة "إكس": "أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الاستغفار؛ لأن العبد كثير الذنوب كثير الخطايا كثير الإساءة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، فإذا لزم الاستغفار تحاتت عنه ذنوبه وإذا تحاتت عنه الذنوب حيل بينه وبين أسباب البلايا.. الاستغفار قوة البدن والروح".وأشار آخر على حسابه، إلى قول الله تعالى:" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا".وأضاف حساب "رحيق الورد"، أنه لا شيء أجمل من غسل وجه الحزن بابتسامة، وإطفاء الضيق بالاستغفار، ابتسم ليس بالضرورة فرحاً وإنما ثقة وتفاؤلاً بأن الله لن يُخيب ظنك الجميل..

ما ألزم عبدٌ قلبه بالاستغفار إلا يسّر الله عليه رزقه، وسهل عليه أمره، وحفظ عليه شأنه وقوته، وأسعده في دنياه وآخرته".