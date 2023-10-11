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صحيفة تواصل الالكترونية

سعادة الدنيا والآخرة.. هاشتاق "من لزم الاستغفار غمرته الأفراح" يتصدر الترند

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من لزم الاستغفار غمرته الأفراح
أ أ
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تصدر وسم "#من_لزم_الاستغفار_غمرته_الافراح" ترند تويتر في المملكة، وذلك مع الساعات الأولى من صباح اليوم.
وشارك رواد مواقع التواصل في الهاشتاق بفيديوهات وآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم وأقوال مأثورة تحض على الاستغفار وفوائده وجزاء المستغفرين.اضافة اعلان

أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله الاستغفار

وقال فهد الجهني على حسابه في منصة "إكس": "أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الاستغفار؛ لأن العبد كثير الذنوب كثير الخطايا كثير الإساءة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، فإذا لزم الاستغفار تحاتت عنه ذنوبه وإذا تحاتت عنه الذنوب حيل بينه وبين أسباب البلايا.. الاستغفار قوة البدن والروح".

فضل وفوائد الاستغفار

وأشار آخر على حسابه، إلى قول الله تعالى:" فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا".

لزوم الاستغفار سعادة في الدنيا والآخرة

وأضاف حساب "رحيق الورد"، أنه لا شيء أجمل من غسل وجه الحزن بابتسامة، وإطفاء الضيق بالاستغفار، ابتسم ليس بالضرورة فرحاً وإنما ثقة وتفاؤلاً بأن الله لن يُخيب ظنك الجميل..

ما ألزم عبدٌ قلبه بالاستغفار إلا يسّر الله عليه رزقه، وسهل عليه أمره، وحفظ عليه شأنه وقوته، وأسعده في دنياه وآخرته".

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