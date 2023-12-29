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سر الإقبال الكبير على زيارة غار حراء خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

الصعود إلى غار حراء 44
غار حراء
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شهد المسار الجديد الذي أطلقته الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للوصول إلى قمة غار حراء، حيث كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، إقبالاً متزايدًا من جانب المعتمرين والزائرين والمواطنين.اضافة اعلان

الصعود إلى قمة جبل حراء

وفي الماضي كان الصعود إلى قمة الجبل فيه مشقة على المعتمرين والزائرين، لكن من خلال رؤية المملكة 2030 والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تم استحداث مسار معبد لاستخدامه في الصعود إلى قمة الجبل، حيث توجد استراحات في نقاط محددة خلال رحلة الصعود.
وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية" بأنه في حال هطول الأمطار لا يسمح بالصعود إلى أعلى الجبل خوفًا على المعتمرين والزائرين، فضلاً عن أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء تساقط الأمطار يعرضهم للخطر.



طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراء

وتزامنًا مع اليوم العالمي للجبال في 11 ديسمبر الجاري، تم تدشين المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراء، المزود بإنارة ليلية ويختصر المسافة إلى 15 دقيقة.
وأكد مشاركون في الصعود إلى الغار عبر الطريق الجديد أنه تم التغلب على أكثر الصعوبات التي كانت تصادف الصاعدين إلى الجبل عبر الطريق القديم.

المسار الجديد للصعود إلى غار حراء

والمسار الجديد عبارة عن درج مرصوص من الحجارة مستوحى من البيئة المحيطة للجبل، وطريق ترابي ممهد غير مجهد للمشاة، مزود بإنارة ليلية تساعد في رؤية الطريق ليلاً.
وبعد نحو 300 متر يصادف الجميع مبنى زجاجي عصري التصميم، يتم فيه التعريف بمركز حراء الثقافي وأهدافه، يحوي معلومات عن الجبل والغار، وإرشادات للزوار.


مميزات المسار الجديد للصعود إلى غار حراء

ويتميز الطريق الممهد إلى غار حراء بالآتي:
-مزود بإنارة ليلية.
-مواقف سيارات في المسار الآخر.
-ممر لتصريف مياه الأمطار والسيول.
-مكان للتمويل والتزود بالاحتياجات.
-متاح على مدار الـ24 ساعة بدون رسوم للمشاة.
-مزود بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.
-كاميرات مراقبة.

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