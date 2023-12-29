سر الإقبال الكبير على زيارة غار حراء خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

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شهد المسار الجديد الذي أطلقته الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للوصول إلى قمة غار حراء، حيث كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، إقبالاً متزايدًا من جانب المعتمرين والزائرين والمواطنين.
الصعود إلى قمة جبل حراءوفي الماضي كان الصعود إلى قمة الجبل فيه مشقة على المعتمرين والزائرين، لكن من خلال رؤية المملكة 2030 والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تم استحداث مسار معبد لاستخدامه في الصعود إلى قمة الجبل، حيث توجد استراحات في نقاط محددة خلال رحلة الصعود.
وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية" بأنه في حال هطول الأمطار لا يسمح بالصعود إلى أعلى الجبل خوفًا على المعتمرين والزائرين، فضلاً عن أن استخدام الهواتف المحمولة أثناء تساقط الأمطار يعرضهم للخطر.
فيديو | غار حراء.. يستقبل زواره عبر طريق ممهد وسيارات ترددية للوصل إلى قمة الجبل— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023
التفاصيل مع مراسل #الإخبارية أيمن الثبيتي #برنامج_120 pic.twitter.com/K1Q5LxsIfi
طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراءوتزامنًا مع اليوم العالمي للجبال في 11 ديسمبر الجاري، تم تدشين المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراء، المزود بإنارة ليلية ويختصر المسافة إلى 15 دقيقة.
وأكد مشاركون في الصعود إلى الغار عبر الطريق الجديد أنه تم التغلب على أكثر الصعوبات التي كانت تصادف الصاعدين إلى الجبل عبر الطريق القديم.
المسار الجديد للصعود إلى غار حراءوالمسار الجديد عبارة عن درج مرصوص من الحجارة مستوحى من البيئة المحيطة للجبل، وطريق ترابي ممهد غير مجهد للمشاة، مزود بإنارة ليلية تساعد في رؤية الطريق ليلاً.
وبعد نحو 300 متر يصادف الجميع مبنى زجاجي عصري التصميم، يتم فيه التعريف بمركز حراء الثقافي وأهدافه، يحوي معلومات عن الجبل والغار، وإرشادات للزوار.
مميزات المسار الجديد للصعود إلى غار حراءويتميز الطريق الممهد إلى غار حراء بالآتي:
-مزود بإنارة ليلية.
-مواقف سيارات في المسار الآخر.
-ممر لتصريف مياه الأمطار والسيول.
-مكان للتمويل والتزود بالاحتياجات.
-متاح على مدار الـ24 ساعة بدون رسوم للمشاة.
-مزود بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.
-كاميرات مراقبة.