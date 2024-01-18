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"سرعة البديهة".. موقف مفاجيء لمعلم أثناء تسليمه طالبين جائزة التميز

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الطلاب
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تعرض معلم لموقف صعب كشف عن سرعة بديهته، حيث أنقذت طالبا من الإحراج أثناء تسلم صديقه جائزة التميز، حيث خرج الأول بالخطأ بسبب تشابه الأسماء.

سرعة بديهة معلم أثناء تقديم جائزة:اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض أحد المعلمين لموقف غريب أثناء توزيع الجوائز على طالبين يحملان نفس الاسم الثلاثي.

وقد أظهر الفيديو المعلم وهو يعلن اسم الفائز بالجائزة ويقول إنه مميز في كل شيء اللعب والأخلاق.

وعند كشف المعلم عن اسم الطالب، خرج من بين صفوف الطلاب، لكن اكتشف المعلم أنه هو ليس المقصود وقد وقع تشابها في الأسماء.

وأسعفت سرعة بديهة المعلم تدارك الموقف ولم يحرج الطالب قائلا له: تعال والله ما أردها لك تستاهل.. ثم خرج الطالب المقصود ومنح لكلاهما جائزة.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ردة فعل المعلم وقالوا عنه: "ماشاء الله أنقذ الموقف باحترافية".

معلم يلتقي بطلابه بعد عدة سنوات:


وفي وقت سابق، تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو، يوثق لقاء معلم بدنية متقاعد مع طلابه بعد مرور عدة سنوات على فراقهم.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول المعلم وهو  يعيد تمارين الصباح مع الطلاب، وتحدث معهم وبكى في نهاية كلمته متأثرا بكرياته الدراسية معهم.
كما أظهر أيضا مقطع الفيديو المعلم وهو يدخل إلى منزل قديم، ثم غادر بعدها.

وتفاعل رواد منصة إكس مع مقطع الفيديو ، حيث علق أحدهم قائلا : "الذكريات الجميلة لا تنسى، وأيضا علق آخر: "واضح كان طيب لكذا مانسووه".

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