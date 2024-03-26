سبحان من ألهمه.. فيديو مذهل للنحل وهو يُخرج العسل من فمه!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر النحل وهو يخرج العسل من فمه.

وأوضح الفيديو المتداول، صورة بكاميرا خاصة ومكبرة عدة مرات للنحل وهو يخرج العسل من فمه وسط دهشة النشطاء الذين رددوا: "سبحان الله".





من أين يخرج العسل من جسم النحلة



كيفية إخراج العسل من بطون النحل



صورة بكاميرا خاصة ومكبرة عدة مرات للنحل وهو يخرج العسل من فمه سبحان الله .. صوره نادرة لأن الكثيرين يعتقدون أنه يخرجه من فتحة الإخراج بالمؤخرة و هذه معلومة خاطئة . pic.twitter.com/zCXaDdOWpp March 25, 2024

وأثبت هذه الصورة النادرة أن العسل يخرج من فم النحل، لأن الكثيرين يعتقدون أنه يخرجه من فتحة الإخراج بالمؤخرة، وهذه معلومة خاطئة.ومن ذلك يتضح أن العسل في مرحلة النكتار يخرج من بطن النحلة عبر القيء إلى جوف نحلة المستقبلة، والتي هي تقوم بدورها بإخراجه من معدتها إلى الخلية الشمعية بعد إضافة بعض الإنزيمات عليه.وفي المرحلة الأخيرة تقوم النحلة بتحريك أجنحتها لتجفيف العسل من الرطوبة، وعليه فإن العسل في كلا المرحلتين يخرج من بطن النحل.