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سبب مدهش.. لهذا يجب عليك وضع ورق التواليت في الثلاجة؟

ورق التواليت في الثلاجة
مناديل الحمام تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة في الثلاجة
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من المشاكل الشائعة التي تعاني منها ربة المنزل، انتشار رائحة وبقايا الطعام، إلا أنه يكاد يكون من المستحيل التخلص منها إلا بعد بذل جهد مضن. اضافة اعلان
لكن هناك حيلة بسيطة تساعد على امتصاص الروائح الكريهة من الثلاجة، تتمثل في استخدام مناديل الحمام لامتصاص الرطوبة الموجودة في الهواء والتي يمكن أن تساهم في انتشار العفن والروائح الكريهة.

بيكربونات الصوديوم ومناديل الحمام

بيكربونات الصوديوم- التي تحتاج فقط إلى التبديل كل ثلاثة أشهر مقارنة بـ مناديل الحمام لمدة ثلاثة أسابيع - تستخدم بشكل أكثر شيوعًا للتخلص من الروائح. وتبقى هي الخيار الفعال من حيث التكلفة، حيث تعمل بشكل أفضل في التخلص من الرطوبة الزائدة والأحماض التي تنتج الروائح. 
ويوصى باستخدام لفافة جديدة، ووضعها في الجزء الخلفي من الثلاجة بعيدًا عن الأشياء التي يمكن أن تتسرب، والتخلص منها بعد ثلاثة أسابيع - "لاتحاول إعادة استخدام اللفافة في الحمام"، وفقًا لما أوردته صحيفة "نيويورك بوست".

طرق أخرى للتخلص من الرائحة الكريهة 

في حين أن مزيلات الروائح الكريهة الخاصة بالثلاجة متوفرة في السوق، فإن الطرق الأخرى لتحييد الرائحة الكريهة في الثلاجة تشمل الفحم المنشط والفانيليا والقهوة والليمون والشوفان.
وكشف أحد مستخدمي تطبيق "تيك توك"، أن الرائحة الكريهة قد لا تأتي من انسكابات غامضة أو طعام فاسد، بل من صينية الثلاجة، التي تقع في الجزء الخلفي من الثلاجة وتجمع أي سوائل يتم تصريفها.
وأوصى خبير التنظيف أيضًا بالتنظيف أسفل الثلاجة وخلفها لمنع تعفن الفتات أو الجزيئات ذات الرائحة الكريهة.
وفي الوقت نفسه، اقترح شخص آخر إمكانية استخدام ورق التواليت ككمادات ثلج فعالة، زاعمًا أنها تحافظ على برودتها لمدة 8 ساعات.

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