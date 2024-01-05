زوجان يُجبران على القيام بما لا يمكن تصوره بعد أن التهم الكلب 4آلاف دولار!

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أُجبر زوجان من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، على القيام بعمل لم يكن من المتصور أن يقوما به في يوم من الأيام، بعد أن ابتلع كلبهما مبلغ 4 آلاف دولار نقدًا. اضافة اعلان





تفاصيل الواقعة



أغرب طريقة لاستعادة الأموال



حدثت الواقعة في الشهر الماضي عندما ترك الزوجان كلايتون وكاري لو، ظرفًا مختومًا مليئًا بالأوراق النقدية فئة 50 دولارًا و100 دولار على طاولة المطبخ لمدة 30 دقيقة فقط، قبل أن يتفاجئا بأن الكلب " سيسيل" قام بتمزيقها إلى قطع صغيرة متناثرة على الأرض.قالت كاري لصحيفة "واشنطن بوست": "كان يصرخ: سيسيل أكل 4000 دولار!. ركضت إلى الداخل، معتقدة أنني سمعته بشكل خاطئ، لكن عندما رأيت الفوضى، لم يكن هناك شك. اعتقدت أنني سأصاب بأزمة قلبية. لقد فعل سيسيل ذلك حقًا".وكان الزوجان مذهولين مما حدث، وبخاصة وأن الكلب البالغ من العمر 7 سنوات كان حسن التصرف ولم يسع أبدًا وراء أي شيء على المنضدة، بما في ذلك الطعام.وقال كلايتون: "لم يرتكب أي شيء سيئ من قبل، لذلك شعرنا بالصدمة أكثر من الغضب. لم نتمكن من تصديق ذلك. نظرنا إلى بعضنا البعض وقلنا: ماذا سنفعل؟".وبينما كان الكلب ينام على وجبته التي تبلغ قيمتها 4000 دولار، سارع الزوجان إلى استدعاء الطبيب البيطري، الذي قال لحسن الحظ أن الكلب سوف يمرر الأموال على الأرجح دون وقوع أي حادث.وقام الزوجان بسحب الأموال من حساب التوفير المشترك الخاص بهما لتثبيت سياج في منزلهما في بيتسبرج، حيث يقومان بتربية ابنهما روري البالغ من العمر عامين.وأضافت كاري أن البنك أوضح أنه سيستعيد الفواتير التي تم تسجيلها مع الأرقام التسلسلية الكاملة المرئية في الأمام والخلف. لكن مكتب النقش والطباعة اشترط إمكانية التعرف على 50 في المئة على الأقل من كل ورقة نقدية.ولحسن الحظ، جمعت كاري وكلايتون معًا حوالي 1500 دولار من الأوراق النقدية الممزقة التي تركها الكلب على الأرض.قالت كاري: "كان سيسيل يجلس على الأريكة المليئة بمبلغ 2500 دولار، وكنا نعلم أن هناك طريقة واحدة فقط لاستعادة هذا المال".دفع سيسيل 250 دولارًا في تلك الليلة، لكن الباقي تطلب من كلايتون ارتداء قناع وقفازات ومتابعة الكلب إلى الفناء الخلفي لقضاء حاجته.وبعد جمع رواسب الكلب، قام كلايتون وكاري بغربلة النفايات لاستعادة وغسل وتجميع العشرات من القطع الممزقة الأخرى من ثروتهم.وقالت كاري: "لم أعتقد قط أنني سأتمكن من القول إنني قمت بغسل الأموال، ولكن يبدو أن هناك مرة أولى لكل شيء".وبعد يومين آخرين، استعادوا حوالي 1800 دولار، مما رفع إجمالي ما حصلوا عليه إلى 3550 دولارًا.أما بالنسبة للبقية، فتقول كاري إنها تخطط لاستخدام القصاصات لصنع "أغلى قطعة فنية" لتكون بمثابة تذكير بالحكاية المثيرة للاشمئزاز.