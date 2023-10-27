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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

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زلزال إقليم كامتشاتكا الروسي
أ أ

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أرخبيل كوماندر بإقليم كامتشاتكا شرق روسيا.

الزلزال على عمق 47 كلماضافة اعلان

وذكرت أكاديمية العلوم الروسية لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 47 كيلومتراً وعلى بعد 117 كيلومتراً من قرية نيكولسكوية الواقعة في أرخبيل كوماندر، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

العالم الهولندي يحذر

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "إزفيستيا" قولها إن بيان فرع كامتشاتكا لمركز البحوث الفيدرالي "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة" التابع لأكاديمية العلوم الروسية الصادر يوم 27 من أكتوبر 2023 أشار إلى أن "زلزالاً بقوة 6.6 درجة وقع على بعد 117 كيلومترًا من قرية نيكولسكوية الواقعة على جزيرة بيرينغفي أرخبيل كوماندر".
وأضاف: وفقًا للخبراء يقع مركز الزلزال على عمق 47 كلم، وأن قوة الزلزال التي سجلت في قرية نيكولسكويه كانت 4 درجات، ولا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

قوة الزلزال

وتابع: الخبراء رصدوا يوم 17 أكتوبر الجاري زلزالاً بقوة 5 درجات قبالة ساحل إقليم كامتشاتكا، وشعر السكان المحليون بالهزات.
وكان مركز الزلزال على بعد 126 كلم شرق بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي وعلى عمق 58.7 كلم. وبلغت قوة الزلزال التي سجلت في المناطق المأهولة بالسكان ثلاث درجات.

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